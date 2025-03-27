ЧМ-2025 по лыжной акробатике. Сборная Украины впервые завоевала "серебро" смешанных командных соревнований

Сборная Украины по лыжной акробатике завоевала дебютную серебряную медаль на ЧМ-2025 в швейцарском Энгадине. Произошло это в большом финале смешанных командных состязаний.
Главные тезисы
- Сборная Украины по лыжной акробатике впервые завоевала серебряную медаль на ЧМ-2025 в смешанных командных соревнованиях.
- В составе украинской сборной были три талантливых лыжных акробата, которые продемонстрировали высокое мастерство и получили заслуженное серебро.
- На Чемпионате мира Украина обошла Канаду на 11.18 балла и завоевала дебютное в истории участия серебро в смешанных командных соревнованиях.
Сборная Украины впервые завоевала "серебро" смешанных командных соревнований по лыжной акробатике
Первыми стартами по лыжной акробатике стали командные смешанные соревнования. Они начинались сразу с финала, в котором приняли участие семь сборных команд, среди которых — Украина.
"Сине-желтых" представляли три лыжных акробата: одна женщина и два человека — Ангелина Брикина, а также действующие бронзовые призеры ЧМ в дисциплине Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский.
В финале команды соревновались за попадание в топ-4 гонки, которое выводило в большой финал соревнований по медали ЧМ.
Последним начинал Дмитрий Котовский, получивший 115.05 балла за свой скачок. В целом Украина получила 286.07 балла за три попытки, благодаря чему финишировали на четвертом проходном месте в большой финал, обойдя Канаду на 11.18 балла.
В большом финале лыжные акробаты имели еще каждый по одной попытке прыжка. Брыкина стартовала с результатом в 57.96 балла, после чего Окипнюк получил 121.27 балла, выведя Украину на третье место.
Последней попыткой Украины Котовский решил взять самую высокую сложность в большом финале, выполнив трюк "Ураган". За него Дмитрий получил 133,12 балла. Всего в большом финале Украина получила 312.35 и завоевала дебютное "серебро" соревнований.
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