ЧМ-2025 по лыжной акробатике. Сборная Украины впервые завоевала "серебро" смешанных командных соревнований

Сборная Украины по лыжной акробатике завоевала дебютную серебряную медаль на ЧМ-2025 в швейцарском Энгадине. Произошло это в большом финале смешанных командных состязаний.

Сборная Украины впервые завоевала "серебро" смешанных командных соревнований по лыжной акробатике

Первыми стартами по лыжной акробатике стали командные смешанные соревнования. Они начинались сразу с финала, в котором приняли участие семь сборных команд, среди которых — Украина.

"Сине-желтых" представляли три лыжных акробата: одна женщина и два человека — Ангелина Брикина, а также действующие бронзовые призеры ЧМ в дисциплине Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский.

В финале команды соревновались за попадание в топ-4 гонки, которое выводило в большой финал соревнований по медали ЧМ.

Первой в составе Украины выступала Ангелина Брыкина. Она потерпела падение при приземлении и получила от судей 60.16 балла — второй худший результат в попытке. После чего второй скачок выполнял Александр Окипнюк, получивший от судей 110.86 балла, и благодаря чему Украина поднялась на пятую строчку. Поделиться

Последним начинал Дмитрий Котовский, получивший 115.05 балла за свой скачок. В целом Украина получила 286.07 балла за три попытки, благодаря чему финишировали на четвертом проходном месте в большой финал, обойдя Канаду на 11.18 балла.

В большом финале лыжные акробаты имели еще каждый по одной попытке прыжка. Брыкина стартовала с результатом в 57.96 балла, после чего Окипнюк получил 121.27 балла, выведя Украину на третье место.

Последней попыткой Украины Котовский решил взять самую высокую сложность в большом финале, выполнив трюк "Ураган". За него Дмитрий получил 133,12 балла. Всего в большом финале Украина получила 312.35 и завоевала дебютное "серебро" соревнований.