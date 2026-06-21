ЧС-2026 з футболу. Видатний математик спрогнозував переможця

Німецький математик Йоахім Клемент переконаний в тому, що саме Нідерланди стануть тріумфаторами цьогорічного чемпіонаті світу з футболу.

Математик прогнозує перемогу Нідерландів на ЧС

Прізвище Клемента прогриміло у різних куточках світу після того, як його модель вражаюче точно передбачила переможців трьох останніх чемпіонатів світу:

2014 рік — Німеччина,

2018 рік — Франція,

2022 рік — Аргентина.

Про це повідомляє Wion.

За словами самого математика, спочатку він створив цю модель радше як доказ того, що передбачити переможця ЧС майже неможливо.

Однак перший же успішний прогноз його самого здивував.

Я був вражений, коли Німеччина виграла чемпіонат у Бразилії, особливо з огляду на те, що тоді багато експертів казали: європейські команди ніколи не перемагають у Південній Америці, — зазначив Йоахім Клемент. Поширити

Що важливо розуміти. його модель враховує різні показники: ВВП на душу населення, чисельність населення, рівень футбольної культури в країні, рейтинги ФІФА, а також значну частку випадковості.

За її прогнозом, у наступному сценарії Нідерланди мають перемогти Іспанію у півфіналі, а потім обіграти Португалію у фіналі та вперше стати чемпіонами світу. Португалія, своєю чергою, має вийти у фінал після перемоги над Англією.

Попри це, сам Клемент наголошує, що не радить використовувати ці прогнози для ставок, адже вважає свою модель «абсолютно ірраціональною».