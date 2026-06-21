ЧМ-2026 по футболу. Выдающийся математик спрогнозировал победителя

Немецкий математик Йоахим Клемент убежден в том, что именно Нидерланды станут триумфаторами чемпионата мира по футболу в этом году.
Главные тезисы
- Математик призывает не использовать его прогнозы для ставок.
- Нидерланды трижды выходили в финал чемпионата мира, но так и не выиграли турнир.
Математик прогнозирует победу Нидерландов на ЧМ
Фамилия Клемента прогремела в разных уголках мира после того, как его модель поразительно точно предсказала победителей трех последних чемпионатов мира:
2014 год — Германия,
2018 год — Франция,
2022 год — Аргентина.
Об этом сообщает Wion.
По словам самого математика, сначала он создал эту модель скорее как доказательство того, что предсказать победителя ЧМ почти невозможно.
Однако первый же успешный прогноз его самого удивил.
Что важно понимать, его модель учитывает разные показатели: ВВП на душу населения, численность населения, уровень футбольной культуры в стране, рейтинги ФИФА, а также значительную часть случайности.
По ее прогнозу в следующем сценарии Нидерланды должны победить Испанию в полуфинале, а затем обыграть Португалию в финале и впервые стать чемпионами мира. Португалия, в свою очередь, должна выйти в финал после победы над Англией.
Несмотря на это, сам Клемент подчеркивает, что не советует использовать эти прогнозы для ставок, поскольку считает свою модель «совершенно иррациональной».
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