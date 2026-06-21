ЧМ-2026 по футболу. Выдающийся математик спрогнозировал победителя

Немецкий математик Йоахим Клемент убежден в том, что именно Нидерланды станут триумфаторами чемпионата мира по футболу в этом году.

Математик прогнозирует победу Нидерландов на ЧМ

Фамилия Клемента прогремела в разных уголках мира после того, как его модель поразительно точно предсказала победителей трех последних чемпионатов мира:

2014 год — Германия,

2018 год — Франция,

2022 год — Аргентина.

Об этом сообщает Wion.

По словам самого математика, сначала он создал эту модель скорее как доказательство того, что предсказать победителя ЧМ почти невозможно.

Однако первый же успешный прогноз его самого удивил.

Я был поражен, когда Германия выиграла чемпионат в Бразилии, особенно учитывая, что тогда многие эксперты говорили: европейские команды никогда не побеждают в Южной Америке, — отметил Йоахим Клемент. Поделиться

Что важно понимать, его модель учитывает разные показатели: ВВП на душу населения, численность населения, уровень футбольной культуры в стране, рейтинги ФИФА, а также значительную часть случайности.

По ее прогнозу в следующем сценарии Нидерланды должны победить Испанию в полуфинале, а затем обыграть Португалию в финале и впервые стать чемпионами мира. Португалия, в свою очередь, должна выйти в финал после победы над Англией.

Несмотря на это, сам Клемент подчеркивает, что не советует использовать эти прогнозы для ставок, поскольку считает свою модель «совершенно иррациональной».