Месси стал вторым футболистом-миллиардером после Роналду

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов с 2007 года. С учетом рыночных показателей и доходов от инвестиций и спонсорства его чистый капитал превысил отметку в 1 миллиард долларов.
Главные тезисы
- Лионель Месси заработал более 700 миллионов долларов за свою футбольную карьеру, а также успешно инвестировал в различные проекты.
- Футболист имеет соглашение с клубом “Интер Майами”, позволяющее ему не только получать высокую зарплату, но и стать совладельцем клуба.
Месси стал миллиардером
Отмечается, что зарплата Месси в "Интер Майами", его нынешней команде составляет от 70 до 80 миллионов долларов в год.
Соглашение с клубом также предусматривало инновационные преимущества для аргентинца, включая опцион на акционерный капитал, дающий ему право приобрести долю в клубе, совладельцем которого является бывший британский футболист Дэвид Бекхэм.
Кроме того, Месси активно развивает бизнес-проекты вне футбола. В агенстве напомнили, что в 2024 году он выпустил спортивный напиток Más+ by Messi в партнерстве с Mark Anthony International SRL, а также стал инвестором аргентинской сети ресторанов El Club de la Milanesa.
Ранее Лионель Месси заявил, что хочет иметь свой футбольный клуб после окончания карьеры. По его словам, он хотел бы предоставлять другим молодым игрокам новые возможности.
