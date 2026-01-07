Месси удивил фанатов планами после завершения карьеры

Один из известнейших футболистов современности и восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси откровенно признался журналистам, что не собирается становиться тренером после завершения карьеры, как это делают большинство его коллег. Звезда подчеркнул, что у него действительно амбициозные планы.
Главные тезисы
- Месси готовится стать владельцем футбольного клуба.
- Он мечтает открыть миру молодых и талантливых игроков.
Месси впервые раскрыл свои планы на будущее
Сейчас звездный футболист демонстрирует свое мастерство в составе "Интер Майами".
Однако это не мешает ему строить планы на период, когда успешная карьера в большом футболе останется позади, сообщает Ole.
Так, во время интервью LUZU TV Месси официально подтвердил журналистам, что мечтает стать владельцем собственного футбольного клуба.
Более того, Месси откровенно признался, что мечтает привести в большой футбол молодых и талантливых игроков, о которых еще не знает мир.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-