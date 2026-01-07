Месси удивил фанатов планами после завершения карьеры
Месси впервые раскрыл свои планы на будущее

Месси впервые раскрыл свои планы на будущее
Источник:  online.ua

Один из известнейших футболистов современности и восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси откровенно признался журналистам, что не собирается становиться тренером после завершения карьеры, как это делают большинство его коллег. Звезда подчеркнул, что у него действительно амбициозные планы.

Главные тезисы

  • Месси готовится стать владельцем футбольного клуба.
  • Он мечтает открыть миру молодых и талантливых игроков.

Месси впервые раскрыл свои планы на будущее

Сейчас звездный футболист демонстрирует свое мастерство в составе "Интер Майами".

Однако это не мешает ему строить планы на период, когда успешная карьера в большом футболе останется позади, сообщает Ole.

Так, во время интервью LUZU TV Месси официально подтвердил журналистам, что мечтает стать владельцем собственного футбольного клуба.

Честно говоря, я не вижу себя тренером. Мне нравится идея быть менеджером, но если бы мне пришлось выбирать, я предпочел бы быть владельцем, — объяснил футболист.

Более того, Месси откровенно признался, что мечтает привести в большой футбол молодых и талантливых игроков, о которых еще не знает мир.

Возможность иметь свой собственный клуб и развивать его, начиная с самых низов и давая молодым игрокам и другим людям возможность развиваться и добиваться чего-то важного. Это то, что меня больше всего привлекает, — подчеркнул Лионель.

