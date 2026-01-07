Мессі здивував фанатів планами після завершення кар'єри

Один із найвідоміших футболістів сучасності та восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі відверто зізнався журналістам, що не збирається ставати тренером після завершення кар'єри, як це роблять більшість його колег. Зірка наголосив, що має дійсно амбітні плани.

Мессі вперше розкрив свої плани на майбутнє

Зірковий футболіст наразі демонструє свою майстерність у складі "Інтер Маямі".

Однак це не заважає йому будувати плани на період, коли успішна кар'єра у великому футболі залишиться позаду, повідомляє Ole.

Так, під час інтерв'ю LUZU TV Мессі офіційно підтвердив журналістам, що мріє стати володарем власного футбольного клубу.

Чесно кажучи, я не бачу себе тренером. Мені подобається ідея бути менеджером, але якби мені довелося вибирати, я б вважав за краще бути власником, — пояснив футболіст. Поширити

Ба більше, Мессі відверто зізнався, що мріє привести у великий футбол молодих і талановитих гравців, про яких ще не знає світ.