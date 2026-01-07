Мессі здивував фанатів планами після завершення кар'єри
Мессі здивував фанатів планами після завершення кар'єри

Джерело:  online.ua

Один із найвідоміших футболістів сучасності та восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі відверто зізнався журналістам, що не збирається ставати тренером після завершення кар'єри, як це роблять більшість його колег. Зірка наголосив, що має дійсно амбітні плани.

Головні тези:

  • Мессі готується стати власником футбольного клубу.
  • Він мріє відкрити для світу молодих і талановитих гравців.

Зірковий футболіст наразі демонструє свою майстерність у складі "Інтер Маямі".

Однак це не заважає йому будувати плани на період, коли успішна кар'єра у великому футболі залишиться позаду, повідомляє Ole.

Так, під час інтерв'ю LUZU TV Мессі офіційно підтвердив журналістам, що мріє стати володарем власного футбольного клубу.

Чесно кажучи, я не бачу себе тренером. Мені подобається ідея бути менеджером, але якби мені довелося вибирати, я б вважав за краще бути власником, — пояснив футболіст.

Ба більше, Мессі відверто зізнався, що мріє привести у великий футбол молодих і талановитих гравців, про яких ще не знає світ.

Можливість мати свій власний клуб і розвивати його, починаючи з самих низів і даючи молодим гравцям та іншим людям можливість розвиватися і досягати чогось важливого. Це те, що мене найбільше приваблює, — наголосив Ліонель.

Грізманн назвав найкращого футболіста в історії
Грізманн оголосив свій власний рейтинг
"Відсторонено 1024 футболісти". Туреччину сколихнув гучний скандал
Футбольний скандал у Туреччині - що відомо
Мудрик може повернутися у великий футбол — відома дата
Мудрик може повернутися у “Челсі”

