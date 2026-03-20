В ночь с 18 на 19 марта легендарному Лионелю Месси подчинилось элитное достижение.
Главные тезисы
- Лионель Месси забил рекордный 900-й гол в футбольной карьере в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
- Месси стал вторым футболистом в истории, достигшим этой отметки, опередившим Роналду по скорости достижения.
Месси догнал Роналду: новый рекорд
Аргентинец стал лишь вторым футболистом в истории, достигшим отметки в 900 голов в карьере.
38-летний Месси открыл счет во встрече на седьмой минуте. Он принял мяч в штрафной соперника после передачи Серхио Регилона, после чего пробил низом в дальний нижний угол.
Отметим, что первым игроком, забившим 900 голов, является Криштиану Роналду. Пока в его активе 965 забитых мячей.
По скорости достижения юбилейной отметки аргентинец превзошел своего вечного конкурента. Он забил 900 голов за 1142 поединка, а португальцу для этого достижения понадобилось 1236 игр.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-