Мессі забив рекордний 900-й гол у футбольній кар'єрі

У ніч з 18 на 19 березня легендарному Ліонелю Мессі підкорилось елітне досягнення.

Мессі наздогнав Роналду: новий рекорд

Аргентинець став лише другим футболістом в історії, хто досягнув позначки в 900 голів у кар'єрі.

Сталось це в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ, де його Інтер Маямі протистояв Нешвіллу та врешті-решт вилетів, зігравши внічию 1:1.

38-річний Мессі відкрив рахунок у зустрічі на сьомій хвилині. Він прийняв м'яч у штрафному майданчику суперника після передачі Серхіо Регілона, після чого пробив низом у дальній нижній кут.

Зазначимо, що першим гравцем, який забив 900 голів є Кріштіану Роналду. Наразі в його активі 965 забитих м'ячів.

За швидкістю досягнення ювілейної позначки аргентинець перевершив свого вічного конкурента. Він забив 900 голів за 1142 поєдинки, а португальцю для цього досягнення знадобилось 1236 ігор.