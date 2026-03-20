Мессі забив рекордний 900-й гол у футбольній кар'єрі
Джерело:  Champion

У ніч з 18 на 19 березня легендарному Ліонелю Мессі підкорилось елітне досягнення.

Головні тези:

  • Ліонель Мессі забив рекордний 900-й гол у футбольній кар'єрі в матчі Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.
  • Він став другим футболістом в історії, хто досягнув цієї позначки, після Кріштіану Роналду.
  • Мессі зробив це швидше, ніж Роналду, забивши 900 голів у 1142 поєдинках, у порівнянні з 1236 матчами у португальця.

Мессі наздогнав Роналду: новий рекорд

Аргентинець став лише другим футболістом в історії, хто досягнув позначки в 900 голів у кар'єрі.

Сталось це в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ, де його Інтер Маямі протистояв Нешвіллу та врешті-решт вилетів, зігравши внічию 1:1.

38-річний Мессі відкрив рахунок у зустрічі на сьомій хвилині. Він прийняв м'яч у штрафному майданчику суперника після передачі Серхіо Регілона, після чого пробив низом у дальній нижній кут.

Зазначимо, що першим гравцем, який забив 900 голів є Кріштіану Роналду. Наразі в його активі 965 забитих м'ячів.

За швидкістю досягнення ювілейної позначки аргентинець перевершив свого вічного конкурента. Він забив 900 голів за 1142 поєдинки, а португальцю для цього досягнення знадобилось 1236 ігор.

