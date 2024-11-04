Зірка аргентинського і світового футболу Ліонель Мессі може повернутись до складу каталонської “Барселони”.

Що відомо про ймовірне повернення Мессі до Барселони

За інформацією джерел видання El Gol Digital, повернення аргентинця до “Барселони” може відбутись вже у 2026 році, оскільки зірковий футболіст планує взяти участь у Чемпіонаті світу, а для підготовки потребує належної ігрової практики, яку сподівається отримати за рахунок виступів на вищому рівні у Європі.

Зазначається, що мова йде про підписання короткострокового контракту з "Барселоною" на правах вільного агента у 2026 році.

Ліонель Мессі

Мессі розглядає це як найкращу можливість знову спробувати себе у європейському футболі.

Мессі виступав за "Барсу" у період з 2003 по 2021 рік, де став зіркою світового футболу, вигравши безліч командних та індивідуальних трофеїв.

З 2021 по 2023 аргентинець був гравцем французького ПСЖ, а зараз грає в США за "Інтер Маямі".

ЧС-2026 пройде у США, Мексиці та Канаді та стане першим в історії, у фінальній частині якого зіграють 48 команд. Аргентина є чинними чемпіонами світу.

Що відомо про повернення ще одного культового футболіста у великий футбол

Культовий італійський футболіст Франческо Тотті, відомий виступами за “Рому” та збірну Італії, зробив несподівану заяву про ймовірне повернення у футбол.

Зазначається, що 48-річний футболіст заявив про наміри невдовзі повернутись у професійний футбол.

За його словами, протягом кількох останніх місяців з ним спілкувались одразу кілька зацікавлених команд.