Звезда аргентинского и мирового футбола Лионель Месси может вернуться в состав "Барселоны".
Главные тезисы
- Лионель Месси может вернуться в состав каталонской Барселоны в 2026 году с целью участия в Чемпионате мира и получения игровой практики на высшем уровне.
- Возвращение Месси в Барселону рассматривается им как лучшая возможность восстановить карьеру в европейском футболе, где он выступал с 2003 по 2021 год.
- Франческо Тотти также рассматривает возможность возвращения в профессиональный футбол после завершения карьеры и получил предложения от заинтересованных команд.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде, станет первым турниром с участием 48 команд в финальной части, аргентинцы являются действующими чемпионами.
Что известно о вероятном возвращении Месси в Барселону
По информации источников издания El Gol Digital, возвращение аргентинца в "Барселону" может состояться уже в 2026 году, поскольку звездный футболист планирует принять участие в Чемпионате мира, а для подготовки требует надлежащей игровой практики, которую надеется получить за счет выступлений на высшем уровне в Европе. .
Речь идет о подписании краткосрочного контракта с "Барселоной" на правах свободного агента в 2026 году.
Месси рассматривает это как лучшую возможность снова попробовать себя в европейском футболе.
Месси выступал за "Барсу" в период с 2003 по 2021 год, где стал звездой мирового футбола, выиграв множество командных и индивидуальных трофеев.
С 2021 по 2023 год аргентинец был игроком французского ПСЖ, а сейчас играет в США за "Интер Майами".
ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде и станет первой в истории, в финальной части которой сыграют 48 команд. Аргентина является действующими чемпионами мира.
Что известно о возвращении еще одного культового футболиста в большой футбол
Культовый итальянский футболист Франческо Тотти, известный выступлениями за Рому и сборную Италии, сделал неожиданное заявление о вероятном возвращении в футбол.
48-летний футболист заявил о намерениях вскоре вернуться в профессиональный футбол.
По его словам, несколько последних месяцев с ним общались сразу несколько заинтересованных команд.
Франческо Тотти завершил выступления на профессиональном уровне в 2017 году. За время своей долгой и яркой карьеры он выступал только в Роми, а со сборной Италии торжествовал на чемпионате мира 2006 года.
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