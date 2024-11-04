Месси может вернуться в состав "Барселоны". Известны причина и дата
Категория
Спорт
Дата публикации

Месси может вернуться в состав "Барселоны". Известны причина и дата

Лионель Месси
Читати українською
Источник:  online.ua

Звезда аргентинского и мирового футбола Лионель Месси может вернуться в состав "Барселоны".

Главные тезисы

  • Лионель Месси может вернуться в состав каталонской Барселоны в 2026 году с целью участия в Чемпионате мира и получения игровой практики на высшем уровне.
  • Возвращение Месси в Барселону рассматривается им как лучшая возможность восстановить карьеру в европейском футболе, где он выступал с 2003 по 2021 год.
  • Франческо Тотти также рассматривает возможность возвращения в профессиональный футбол после завершения карьеры и получил предложения от заинтересованных команд.
  • ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде, станет первым турниром с участием 48 команд в финальной части, аргентинцы являются действующими чемпионами.

Что известно о вероятном возвращении Месси в Барселону

По информации источников издания El Gol Digital, возвращение аргентинца в "Барселону" может состояться уже в 2026 году, поскольку звездный футболист планирует принять участие в Чемпионате мира, а для подготовки требует надлежащей игровой практики, которую надеется получить за счет выступлений на высшем уровне в Европе. .

Речь идет о подписании краткосрочного контракта с "Барселоной" на правах свободного агента в 2026 году.

Лионель Месси может вернуться в состав каталонской Барселоны
Лионель Месси

Месси рассматривает это как лучшую возможность снова попробовать себя в европейском футболе.

Месси выступал за "Барсу" в период с 2003 по 2021 год, где стал звездой мирового футбола, выиграв множество командных и индивидуальных трофеев.

С 2021 по 2023 год аргентинец был игроком французского ПСЖ, а сейчас играет в США за "Интер Майами".

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде и станет первой в истории, в финальной части которой сыграют 48 команд. Аргентина является действующими чемпионами мира.

Что известно о возвращении еще одного культового футболиста в большой футбол

Культовый итальянский футболист Франческо Тотти, известный выступлениями за Рому и сборную Италии, сделал неожиданное заявление о вероятном возвращении в футбол.

48-летний футболист заявил о намерениях вскоре вернуться в профессиональный футбол.

По его словам, несколько последних месяцев с ним общались сразу несколько заинтересованных команд.

Франческо Тотти завершил выступления на профессиональном уровне в 2017 году. За время своей долгой и яркой карьеры он выступал только в Роми, а со сборной Италии торжествовал на чемпионате мира 2006 года.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Культовый футболист Златан Ибрагимович планирует дебютировать в боксе
Златан Ибрагимович
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Это безумие. Зинченко описал реакцию известных футболистов на войну РФ против Украины
Зинченко
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Известный футболист Пятов заявил о разводе после 19 лет брака
Андрей Пятов разводится — что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?