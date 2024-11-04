Звезда аргентинского и мирового футбола Лионель Месси может вернуться в состав "Барселоны".

Что известно о вероятном возвращении Месси в Барселону

По информации источников издания El Gol Digital, возвращение аргентинца в "Барселону" может состояться уже в 2026 году, поскольку звездный футболист планирует принять участие в Чемпионате мира, а для подготовки требует надлежащей игровой практики, которую надеется получить за счет выступлений на высшем уровне в Европе. .

Речь идет о подписании краткосрочного контракта с "Барселоной" на правах свободного агента в 2026 году.

Лионель Месси

Месси рассматривает это как лучшую возможность снова попробовать себя в европейском футболе.

Месси выступал за "Барсу" в период с 2003 по 2021 год, где стал звездой мирового футбола, выиграв множество командных и индивидуальных трофеев.

С 2021 по 2023 год аргентинец был игроком французского ПСЖ, а сейчас играет в США за "Интер Майами".

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде и станет первой в истории, в финальной части которой сыграют 48 команд. Аргентина является действующими чемпионами мира.

Что известно о возвращении еще одного культового футболиста в большой футбол

Культовый итальянский футболист Франческо Тотти, известный выступлениями за Рому и сборную Италии, сделал неожиданное заявление о вероятном возвращении в футбол.

48-летний футболист заявил о намерениях вскоре вернуться в профессиональный футбол.

По его словам, несколько последних месяцев с ним общались сразу несколько заинтересованных команд.