Мессі став другим футболістом-мільярдером після Роналду

Легендарний аргентинський футболіст Ліонель Мессі заробив понад 700 мільйонів доларів у вигляді зарплати та бонусів з 2007 року. З урахуванням ринкових показників та доходів від інвестицій і спонсорства його чистий капітал перевищив позначку в 1 мільярд доларів.
Головні тези:
- Ліонель Мессі заробив понад 700 мільйонів доларів у вигляді зарплати та бонусів, а також успішно інвестував у різноманітні проекти, що дозволило йому перевищити позначку в 1 мільярд доларів.
- Футболіст має вигідну угоду з клубом “Інтер Маямі”, яка не лише забезпечує йому високу зарплату, але й надає можливість стати співвласником клубу.
Мессі став мільярдером
Зазначається, що зарплата Мессі в "Інтер Маямі", його нинішній команді, становить від 70 до 80 мільйонів доларів на рік.
Угода з клубом також передбачала інноваційні переваги для аргентинця, включаючи опціон на акціонерний капітал, який дає йому право придбати частку в клубі, співвласником якого є колишній британський футболіст Девід Бекхем.
Крім того, Мессі активно розвиває бізнес-проєкти поза футболом. В агентстві нагадали, що у 2024 році він випустив спортивний напій Más+ by Messi у партнерстві з Mark Anthony International SRL, а також став інвестором аргентинської мережі ресторанів El Club de la Milanesa.
Раніше Ліонель Мессі заявив, що хоче мати власний футбольний клуб після закінчення кар’єри. За його словами, він хотів би надавати іншим молодим гравцям нові можливості.
