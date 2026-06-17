Футбольный эксперт отреагировал на фол Месси в матче Аргентина — Алжир

Орехов прокомментировал ошибку Месси

Как отметил футбольный эксперт, тот самый момент, когда аргентинец грубо сфолил против Манди, точно не тянет на удаление футболиста с поля.

Несмотря на это, Орехов подчеркивает, что Месси все же мог получить "горчичник".

По-моему, этот фол не тянул на красную карточку. Там не было агрессии, не было умышленного нарушения правил. Это фол по неосторожности. Желтую – да, можно было показать, но не красную. Это мое мнение, – объяснил экс-арбитр ФИФА. Поделиться

Что интересно, эксперт ESPN Недум Оноуха имеет кардинально другой взгляд на эту неоднозначную ситуацию.

По его убеждению, звездный футболист должен был быть изъят за это нарушение правил:

Это красная, считаю, момент упустили. Повтор смотрелся плохо, а в трансляции сказали: "Классно видеть, как Месси прессингует”. Поделиться

Что важно понимать, главный арбитр встречи Шимон Марциняк решил не наказывать аргентинца картой за то нарушение.