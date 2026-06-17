Футбольный эксперт отреагировал на фол Месси в матче Аргентина — Алжир

Бывший арбитр ФИФА Олег Орехов поделился своим мнением относительно неоднозначного эпизода матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года Аргентина — Алжир (3:0).
Главные тезисы
- Мнения экспертов разделились: одна часть считает действия Месси серьезным нарушением, а другая убеждена, что повода для удаления игрока не было.
- Сам Месси уже успел повторить рекорд Клозе по забитым мячам на чемпионатах мира.
Орехов прокомментировал ошибку Месси
Как отметил футбольный эксперт, тот самый момент, когда аргентинец грубо сфолил против Манди, точно не тянет на удаление футболиста с поля.
Несмотря на это, Орехов подчеркивает, что Месси все же мог получить "горчичник".
Что интересно, эксперт ESPN Недум Оноуха имеет кардинально другой взгляд на эту неоднозначную ситуацию.
По его убеждению, звездный футболист должен был быть изъят за это нарушение правил:
Что важно понимать, главный арбитр встречи Шимон Марциняк решил не наказывать аргентинца картой за то нарушение.
Все это привело к тому, что Месси смог оформить хет-трик, обеспечив действующим чемпионам мира громкую победу в начале турнира.
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