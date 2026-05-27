Как на самом деле Месси удалось стать миллиардером — данные СМИ

Звезда мирового футбола Лионель Месси смог существенно приумножить свое состояние и стать вторым футболистом-миллиардером после его главного соперника Криштиану Роналду.
Главные тезисы
- Аргентинский форвард выступает в чемпионате США последние 3 года.
- За это время он успел заработать действительно сумасшедшие суммы.
Месси снова догоняет Роналду
Как удалось узнать журналистам, нового статуса 38-летний аргентинец смог добиться благодаря переходу в чемпионат США, подписанию новых масштабных рекламных соглашений, а также действительно продуманным инвестициям в бизнес.
Что важно понимать, за последние 20 лет Месси смог накопить около 700 миллионов долларов благодаря своей заработной плате.
В этом году его чистый капитал в конце концов пересек миллиардную отметку, таким образом он присоединился к компании Криштиану Роналду. К слову, состояние последнего оценивается в 1,4 млрд дол.
Месси смог существенно улучшить свое финансовое положение именно благодаря зарплате в Интер Майами — она составляет от 70 до 80 миллионов долларов в год.
Более того, известно, что 2 года назад аргентинец в партнерстве с компанией Mark Anthony International SRL выпустил собственный спортивный напиток Más+ by Messi.
Кроме того, нападавший стал официальным инвестором известной аргентинской сети ресторанов El Club de la Milanesa.
