Как на самом деле Месси удалось стать миллиардером — данные СМИ

Звезда мирового футбола Лионель Месси смог существенно приумножить свое состояние и стать вторым футболистом-миллиардером после его главного соперника Криштиану Роналду.

Месси снова догоняет Роналду

Как удалось узнать журналистам, нового статуса 38-летний аргентинец смог добиться благодаря переходу в чемпионат США, подписанию новых масштабных рекламных соглашений, а также действительно продуманным инвестициям в бизнес.

Что важно понимать, за последние 20 лет Месси смог накопить около 700 миллионов долларов благодаря своей заработной плате.

В этом году его чистый капитал в конце концов пересек миллиардную отметку, таким образом он присоединился к компании Криштиану Роналду. К слову, состояние последнего оценивается в 1,4 млрд дол.

Месси смог существенно улучшить свое финансовое положение именно благодаря зарплате в Интер Майами — она составляет от 70 до 80 миллионов долларов в год.

Более того, известно, что 2 года назад аргентинец в партнерстве с компанией Mark Anthony International SRL выпустил собственный спортивный напиток Más+ by Messi.