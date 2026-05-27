Як насправді Мессі вдалося стати мільярдером — дані ЗМІ
Мессі знову наздоганяє Роналду
Джерело:  Bloomberg

Зірка світового футболу Ліонель Мессі зміг суттєво примножити свої статки та стати другим футболістом-мільярдером після його головного суперника Кріштіану Роналду.

Як вдалося дізнатися журналістам, нового статусу 38-річний аргентинець зміг добитися завдяки переходу до чемпіонату США, підписання нових масштабних рекламних угод, а також дійсно продуманих інвестицій у бізнес.

Що важливо розуміти, протягом останніх 20 років Мессі зміг накопичити блиько 700 мільйонів доларів завдяки своїй заробітній платі.

Цьогоріч його чистий капітал врешті-решт перетнув мільярдну позначку — таким чином він приєднався до компанії Кріштіану Роналду. До слова, статки останнього наразі оцінюють у 1,4 млрд дол.

Мессі зміг суттєво поліпшити своє фінансове становище саме завдяки зарплатні в Інтер Маямі — вона сягає від 70 до 80 мільйонів доларів на рік.

Ба більше, відомо, що 2 роки тому аргентинець у партнерстві з компанією Mark Anthony International SRL випустив власний спортивний напій Más+ by Messi.

Крім того, нападник став офіційним інвестором відомої аргентинської мережі ресторанів El Club de la Milanesa.

Більше по темі

