Італієць Андреа Мальдера очолив збірну України з футболу

Іноземець уперше очолив збірну України з футболу

Контракт Мальдери розрахований на два роки з можливістю продовження. Італійський тренер очолить команду перед літніми товариськими поєдинками: 31 травня "синьо-жовті" зіграють із Польщею, а 7 червня — проти Данії.

На посаді головного тренера Мальдера замінить Сергія Реброва, який завершив роботу з командою після невиходу на Чемпіонат світу-2026. Поширити

Мальдера — перший іноземний головний тренер в історії збірної України. І другий за останні три роки іноземний фахівець, що очолює одну з команд структури "синьо-жовтих": головним тренером України U21 є іспанець Унаї Мельгоса.

Для Андреа Мальдери це вже другий період роботи зі збірною України. Вперше він працював з національною командою у статусі помічника Андрія Шевченка у період з 2016 до 2021 року. Після того, як контракт Шевченка з УАФ підійшов до завершення, він також залишив збірну.

Загалом для Мальдери це перший досвід самостійної роботи головним тренером. Залишивши збірну України у 2021 році, італієць працював помічником екснаставника "Шахтаря" Роберто Де Дзербі у "Брайтоні" та "Марселі".

Перші офіційні матчі збірна України проведе у вересні — у межах Ліги націй. Загалом до кінця 2026 року у "синьо-жовтих" заплановано шість поєдинків. Поширити

Усі заплановані матчі збірної України з футболу