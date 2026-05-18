Італієць Андреа Мальдера очолив збірну України з футболу

Збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Контракт з Українською асоціацією футболу підписав італієць Андреа Мальдера.
Головні тези:
- Андреа Мальдера підписав контракт з Українською асоціацією футболу на два роки з можливістю продовження.
- Це перший іноземний головний тренер в історії збірної України з футболу.
Іноземець уперше очолив збірну України з футболу
Контракт Мальдери розрахований на два роки з можливістю продовження. Італійський тренер очолить команду перед літніми товариськими поєдинками: 31 травня "синьо-жовті" зіграють із Польщею, а 7 червня — проти Данії.
Мальдера — перший іноземний головний тренер в історії збірної України. І другий за останні три роки іноземний фахівець, що очолює одну з команд структури "синьо-жовтих": головним тренером України U21 є іспанець Унаї Мельгоса.
Для Андреа Мальдери це вже другий період роботи зі збірною України. Вперше він працював з національною командою у статусі помічника Андрія Шевченка у період з 2016 до 2021 року. Після того, як контракт Шевченка з УАФ підійшов до завершення, він також залишив збірну.
Загалом для Мальдери це перший досвід самостійної роботи головним тренером. Залишивши збірну України у 2021 році, італієць працював помічником екснаставника "Шахтаря" Роберто Де Дзербі у "Брайтоні" та "Марселі".
Усі заплановані матчі збірної України з футболу
7 червня, 19:30. Данія — Україна (товариський матч)
25 вересня, 21:45. Угорщина — Україна (Ліга націй, перший тур)
28 вересня, 19:00. Грузія — Україна (Ліга націй, другий тур)
2 жовтня, 21:45. Україна — Північна Ірландія (Ліга націй, третій тур)
5 жовтня, 21:45. Україна — Угорщина (Ліга націй, четвертий тур)
14 листопада, 21:45. Північна Ірландія — Україна (Ліга націй, п'ятий тур)
17 листопада, 21:45. Україна — Грузія (Ліга націй, шостий тур)
