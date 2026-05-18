Італієць Андреа Мальдера очолив збірну України з футболу
Джерело:  УАФ

Збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Контракт з Українською асоціацією футболу підписав італієць Андреа Мальдера.

Головні тези:

  • Андреа Мальдера підписав контракт з Українською асоціацією футболу на два роки з можливістю продовження.
  • Це перший іноземний головний тренер в історії збірної України з футболу.

Іноземець уперше очолив збірну України з футболу

Контракт Мальдери розрахований на два роки з можливістю продовження. Італійський тренер очолить команду перед літніми товариськими поєдинками: 31 травня "синьо-жовті" зіграють із Польщею, а 7 червня — проти Данії.

На посаді головного тренера Мальдера замінить Сергія Реброва, який завершив роботу з командою після невиходу на Чемпіонат світу-2026.

Мальдера — перший іноземний головний тренер в історії збірної України. І другий за останні три роки іноземний фахівець, що очолює одну з команд структури "синьо-жовтих": головним тренером України U21 є іспанець Унаї Мельгоса.

Для Андреа Мальдери це вже другий період роботи зі збірною України. Вперше він працював з національною командою у статусі помічника Андрія Шевченка у період з 2016 до 2021 року. Після того, як контракт Шевченка з УАФ підійшов до завершення, він також залишив збірну.

Загалом для Мальдери це перший досвід самостійної роботи головним тренером. Залишивши збірну України у 2021 році, італієць працював помічником екснаставника "Шахтаря" Роберто Де Дзербі у "Брайтоні" та "Марселі".

Перші офіційні матчі збірна України проведе у вересні — у межах Ліги націй. Загалом до кінця 2026 року у "синьо-жовтих" заплановано шість поєдинків.

Усі заплановані матчі збірної України з футболу

  • 7 червня, 19:30. Данія — Україна (товариський матч)

  • 25 вересня, 21:45. Угорщина — Україна (Ліга націй, перший тур)

  • 28 вересня, 19:00. Грузія — Україна (Ліга націй, другий тур)

  • 2 жовтня, 21:45. Україна — Північна Ірландія (Ліга націй, третій тур)

  • 5 жовтня, 21:45. Україна — Угорщина (Ліга націй, четвертий тур)

  • 14 листопада, 21:45. Північна Ірландія — Україна (Ліга націй, п'ятий тур)

  • 17 листопада, 21:45. Україна — Грузія (Ліга націй, шостий тур)

