Итальянец Андреа Мальдера возглавил сборную Украины по футболу

Иностранец впервые возглавил сборную Украины по футболу

Контракт Мальдеры рассчитан на два года с возможностью продления. Итальянский тренер возглавит команду перед летними товарищескими поединками: 31 мая "сине-желтые" сыграют с Польшей, а 7 июня против Дании.

В должности главного тренера Мальдера заменит Сергея Реброва, завершившего работу с командой после невыхода на Чемпионат мира-2026.

Мальдера — первый иностранный главный тренер в истории сборной Украины. И второй за последние три года иностранный специалист, возглавляющий одну из команд структуры "сине-желтых": главным тренером Украины U21 является испанец Унаи Мельгоса.

Для Андреа Мальдеры это уже второй период работы со сборной Украины. Впервые он работал с национальной командой в статусе помощника Андрея Шевченко в период с 2016 по 2021 год. После того как контракт Шевченко с УАФ подошел к завершению, он также покинул сборную.

В общем, для Мальдеры это первый опыт самостоятельной работы главным тренером. Покинув сборную Украины в 2021 году, итальянец работал помощником экснаставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби в "Брайтоне" и "Марселе".

Первые официальные матчи сборная Украины проведет в сентябре — в рамках Лиги наций. В общей сложности до конца 2026 года у "сине-желтых" запланировано шесть поединков.

