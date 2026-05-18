Итальянец Андреа Мальдера возглавил сборную Украины по футболу

Сборная Украины по футболу получила нового главного тренера. Контракт с Украинской ассоциацией футбола подписал итальянец Андреа Мальдер.
Главные тезисы
- Итальянец Андреа Мальдера стал первым иностранным главным тренером сборной Украины по футболу.
- Контракт Мальдеры рассчитан на два года с возможностью продления.
- Мальдера уже имел опыт работы со сборной Украины в качестве помощника Андрея Шевченко с 2016 по 2021 год.
Иностранец впервые возглавил сборную Украины по футболу
Контракт Мальдеры рассчитан на два года с возможностью продления. Итальянский тренер возглавит команду перед летними товарищескими поединками: 31 мая "сине-желтые" сыграют с Польшей, а 7 июня против Дании.
Мальдера — первый иностранный главный тренер в истории сборной Украины. И второй за последние три года иностранный специалист, возглавляющий одну из команд структуры "сине-желтых": главным тренером Украины U21 является испанец Унаи Мельгоса.
Для Андреа Мальдеры это уже второй период работы со сборной Украины. Впервые он работал с национальной командой в статусе помощника Андрея Шевченко в период с 2016 по 2021 год. После того как контракт Шевченко с УАФ подошел к завершению, он также покинул сборную.
В общем, для Мальдеры это первый опыт самостоятельной работы главным тренером. Покинув сборную Украины в 2021 году, итальянец работал помощником экснаставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби в "Брайтоне" и "Марселе".
Все запланированные матчи сборной Украины по футболу
7 июня, 19:30. Дания — Украина (общительный матч)
25 сентября, 21:45. Венгрия — Украина (Лига наций, первый тур)
28 сентября, 19:00. Грузия — Украина (Лига наций, второй тур)
2 октября, 21:45. Украина — Северная Ирландия (Лига наций, третий тур)
5 октября, 21:45. Украина — Венгрия (Лига наций, четвертый тур)
14 ноября, 21:45. Северная Ирландия — Украина (Лига наций, пятый тур)
17 ноября, 21:45. Украина — Грузия (Лига наций, шестой тур)
