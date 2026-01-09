Довбик получил серьезную футбольную травму — пропустит два месяца игр

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик пропустит около двух месяцев из-за повреждения левого бедра. Об этом сообщил итальянский журналист Маттео Моретто.

Довбик будет лечить серьезную травму

Повреждение Довбик получил во время матча 19-го тура итальянской Серии А против "Лечче". Довбик вышел на поле на 60-й минуте со скамейки запасных, заменив в составе команды ирландца Эвана Фергюсона.

Уже на 71-й минуте матча украинец отличился голом, переправив мяч после удара полузащитника Никколо Пизилли в сетку ворот "Лечче".

Несмотря на это, Довбик не смог доиграть поединок до конца — на 86-й минуте встречи наставник "Ромы" Гасперини вынужденно заменил украинца из-за повреждений.

Ранее издание Sky Sport сообщило, что Довбик прошел инструментальное обследование, которое должно было выяснить степень травмы и сроки восстановления нападающего. У футболиста было диагностировано повреждение левого бедра первой ступени.

По предварительной оценке Довбик должен был пропустить две недели. Но, по информации итальянского журналиста Маттео Моретто, травма оказалась более серьезной — Артем пропустит около двух месяцев.

Таким образом, Довбик рискует пропустить матчи отбора к чемпионату мира-2026. Украина будет играть со Швецией 26 и 31 марта. Также вероятность того, что Артем в январе покинет "Рому", становится очень низкой.

В сезоне 2025/26 Довбик провел в составе "Ромы" 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился тремя голами и двумя ассистами.