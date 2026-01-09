Довбик получил серьезную футбольную травму — пропустит два месяца игр
Довбик получил серьезную футбольную травму — пропустит два месяца игр

Довбик
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик пропустит около двух месяцев из-за повреждения левого бедра. Об этом сообщил итальянский журналист Маттео Моретто.

Главные тезисы

  • Артем Довбик получил серьезное повреждение левого бедра во время матча против “Лечче” в Серии А, что приведет к его отсутствию на поле на протяжении примерно двух месяцев.
  • Прогнозируемые сроки восстановления украинского нападающего составляют около двух месяцев, что может повлиять на его участие в матчах отбора на ЧМ-2026, включая игры со Швецией 26 и 31 марта.

Довбик будет лечить серьезную травму

Повреждение Довбик получил во время матча 19-го тура итальянской Серии А против "Лечче". Довбик вышел на поле на 60-й минуте со скамейки запасных, заменив в составе команды ирландца Эвана Фергюсона.

Уже на 71-й минуте матча украинец отличился голом, переправив мяч после удара полузащитника Никколо Пизилли в сетку ворот "Лечче".

Несмотря на это, Довбик не смог доиграть поединок до конца — на 86-й минуте встречи наставник "Ромы" Гасперини вынужденно заменил украинца из-за повреждений.

Ранее издание Sky Sport сообщило, что Довбик прошел инструментальное обследование, которое должно было выяснить степень травмы и сроки восстановления нападающего. У футболиста было диагностировано повреждение левого бедра первой ступени.

По предварительной оценке Довбик должен был пропустить две недели. Но, по информации итальянского журналиста Маттео Моретто, травма оказалась более серьезной — Артем пропустит около двух месяцев.

Таким образом, Довбик рискует пропустить матчи отбора к чемпионату мира-2026. Украина будет играть со Швецией 26 и 31 марта. Также вероятность того, что Артем в январе покинет "Рому", становится очень низкой.

В сезоне 2025/26 Довбик провел в составе "Ромы" 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился тремя голами и двумя ассистами.

"Рома" после 19 сыгранных матчей занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 36 очков. Следующий матч "Рома" проведет в чемпионате Италии против "Сассуоло" в субботу, 10 января, в 19:00 по киевскому времени

