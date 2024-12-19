Довбик оформил дубль и вывел Рому в четвертьфинал Кубка Италии
Категория
Спорт
Дата публикации

Довбик оформил дубль и вывел Рому в четвертьфинал Кубка Италии

Артем Довбик
Читати українською
Источник:  online.ua

Нападающий сборной Украины и итальянской Ромы Артем Довбик отметился двумя голами в 1/8 финала Кубка Италии против Сампдории, получив одобрительный отклик от главного тренера Клаудио Раньери.

Главные тезисы

  • Артем Довбик оформил дубль в матче против Сампдории, помогая Роме выйти в четвертьфинал Кубка Италии.
  • Главный тренер Ромы выразил уверенность в потенциале украинского нападающего и надеется на его возвращение к отличной физической форме
  • Следующий матч с Пармой станет испытанием для Довбика, который должен продолжить демонстрировать свое мастерство и помогать команде в достижении успеха.
  • Клаудио Раньери подчеркнул важность улучшения физической подготовки Довбика, чтобы он мог полностью проявить свой потенциал на поле.

Что известно о триумфе Довбика в матче против Сампдории

Украинец впервые за 3 последних игры попал в стартовый состав Ромы и прервал безголевую серию, продолжавшуюся 7 игр подряд.

Также на его счету 4 удара (3 в плоскость), 100% точных передач (6/6), 1 неудачная попытка дриблинга, 1 попадание в офсайд, 2 проигранные дуэли и 3 потери мяча.

Довбик также был признан лучшим игроком матча.

В общей сложности встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу Ромы.

Что об игре Довбика сказал главный тренер Ромы

По словам главного тренера Ромы Клаудио Раньери, забитые голы должны вернуть Довбику уверенность и добиться лучшей физической формы.

Надеюсь он расцвел. Голы помогают тебе тренироваться лучше, они важны для него и команды. Он не тренируется как следует, поскольку страдает от тысячи маленьких проблем: к сожалению, у него мощная физическая структура, и поэтому ему нужны тренировки. Ему нужна помощь для возвращения наилучшей формы, — отметил Раньери.

Всего в нынешнем сезоне украинский форвард сыграл 21 поединок за Рому. У него в активе восемь голов и один ассист.

Следующий матч Рома проведет 22 декабря против Пармы.

Недавно Раньери критиковал Довбика и выражал недовольство физической формой украинского игрока.

Довбик физически не готов на 100%. Я выпустил его, потому что в первом тайме мы сделали 4-5 передач в штрафную, которые нужно было запирать, но нам это не удалось. Эль-Шаарави получил два удара по ноге и хромал. Я решил выпустить Довбика в надежде, что он сможет закрыть игру на подачах, но этого не произошло. Первое, что он должен улучшить — это физическая форма. Такой игрок, как он, если не в хорошей физической кондиции, не может помочь команде другим способом. А мы, в свою очередь, должны научиться его использовать. Я говорил об этом с самого начала: его надо снабжать мячом или передачей в глубину, когда он в форме и может рывком опередить соперника, или на подачах. Но когда во втором тайме он вышел на поле, мы почти не делали кроссов, — заявлял Раньери после очередного поражения Ромы от Комо.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Довбик может пропустить по крайней мере один матч за Рому. Что случилось
Артем Довбик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Довбика номинировали на звание лучшего футболиста 2024 года
Артем Довбик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Лунин и Довбик претендуют на звание лучшего игрока по версии FIFA в 2024 году
Андрей Лунин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?