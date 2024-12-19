Довбик физически не готов на 100%. Я выпустил его, потому что в первом тайме мы сделали 4-5 передач в штрафную, которые нужно было запирать, но нам это не удалось. Эль-Шаарави получил два удара по ноге и хромал. Я решил выпустить Довбика в надежде, что он сможет закрыть игру на подачах, но этого не произошло. Первое, что он должен улучшить — это физическая форма. Такой игрок, как он, если не в хорошей физической кондиции, не может помочь команде другим способом. А мы, в свою очередь, должны научиться его использовать. Я говорил об этом с самого начала: его надо снабжать мячом или передачей в глубину, когда он в форме и может рывком опередить соперника, или на подачах. Но когда во втором тайме он вышел на поле, мы почти не делали кроссов, — заявлял Раньери после очередного поражения Ромы от Комо.