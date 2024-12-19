Нападающий сборной Украины и итальянской Ромы Артем Довбик отметился двумя голами в 1/8 финала Кубка Италии против Сампдории, получив одобрительный отклик от главного тренера Клаудио Раньери.
Главные тезисы
- Артем Довбик оформил дубль в матче против Сампдории, помогая Роме выйти в четвертьфинал Кубка Италии.
- Главный тренер Ромы выразил уверенность в потенциале украинского нападающего и надеется на его возвращение к отличной физической форме
- Следующий матч с Пармой станет испытанием для Довбика, который должен продолжить демонстрировать свое мастерство и помогать команде в достижении успеха.
- Клаудио Раньери подчеркнул важность улучшения физической подготовки Довбика, чтобы он мог полностью проявить свой потенциал на поле.
Что известно о триумфе Довбика в матче против Сампдории
Украинец впервые за 3 последних игры попал в стартовый состав Ромы и прервал безголевую серию, продолжавшуюся 7 игр подряд.
Также на его счету 4 удара (3 в плоскость), 100% точных передач (6/6), 1 неудачная попытка дриблинга, 1 попадание в офсайд, 2 проигранные дуэли и 3 потери мяча.
Довбик также был признан лучшим игроком матча.
В общей сложности встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу Ромы.
Что об игре Довбика сказал главный тренер Ромы
По словам главного тренера Ромы Клаудио Раньери, забитые голы должны вернуть Довбику уверенность и добиться лучшей физической формы.
Всего в нынешнем сезоне украинский форвард сыграл 21 поединок за Рому. У него в активе восемь голов и один ассист.
Следующий матч Рома проведет 22 декабря против Пармы.
Недавно Раньери критиковал Довбика и выражал недовольство физической формой украинского игрока.
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