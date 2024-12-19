Нападник збірної України та італійської Роми Артем Довбик відзначився двома голами у 1/8 фіналу Кубку Італії проти Сампдорії, отримавши схвальний відгук від головного тренера Клаудіо Раньєрі.
Головні тези:
- Артем Довбик забив два голи у матчі проти Сампдорії та став найкращим гравцем гри.
- Головний тренер Роми висловлює надію, що успіхи на полі допоможуть українському нападнику покращити фізичну форму.
- У нинішньому сезоні Артем Довбик провів 21 поєдинок за Рому, в яких забив 8 голів та віддав одну асистенцію.
- Наступний матч Рома зіграє проти Парми, де шанси українського форварда продемонструвати свій талант та потенціал.
Що відомо про тріумф Довбика у матчі проти Сампдорії
Українець вперше за 3 останні гри потрапив до стартового складу Роми і перервав безгольову серію, яка тривала 7 ігор поспіль.
Також на його рахунку 4 удари (3 в площину), 100% точних передач (6/6), 1 невдала спроба дриблінгу, 1 потрапляння в офсайд, 2 програні дуелі та 3 втрати мʼяча.
Довбика також було визнано найкращим гравцем матчу.
Загалом зустріч завершилась із рахунком 4:1 на користь Роми.
Що про гру Довбика сказав головний тренер Роми
За словами головного тренера Роми Клаудіо Раньєрі, забиті голи мають повернути Довбику впевненість і досягти найкращої фізичної форми.
Всього у нинішньому сезоні український форвард зіграв 21 поєдинок за Рому. Він має у своєму активі вісім голів та один асист.
Наступний матч Рома проведе 22 грудня проти Парми.
Нещодавно Раньєрі критикував Довбика і висловлював невдоволеність фізичною формою українського гравця.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-