Довбик фізично не готовий на 100%. Я випустив його, бо в першому таймі ми зробили 4-5 передач у штрафний майданчик, які потрібно було замикати, але нам це не вдалося. Ель-Шаараві отримав два удари по нозі й кульгав. Я вирішив випустити Довбика, сподіваючись, що він зможе закрити гру на подачах, але цього не сталося. Перше, що він має покращити — це фізична форма. Такий гравець, як він, якщо не перебуває у хорошій фізичній кондиції, не може допомогти команді іншим способом. А ми, своєю чергою, маємо навчитися його використовувати. Я казав про це з самого початку: його треба забезпечувати м’ячем або передачею в глибину, коли він у формі й може ривком випередити суперника, або ж на подачах. Але коли у другому таймі він вийшов на поле, ми майже не робили кросів, — заявляв Раньєрі після чергової поразки Роми від Комо.