Довбик оформив дубль і вивів Рому у чвертьфінал Кубку Італії
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Довбик оформив дубль і вивів Рому у чвертьфінал Кубку Італії

Артем Довбик
Джерело:  online.ua

Нападник збірної України та італійської Роми Артем Довбик відзначився двома голами у 1/8 фіналу Кубку Італії проти Сампдорії, отримавши схвальний відгук від головного тренера Клаудіо Раньєрі. 

Головні тези:

  • Артем Довбик забив два голи у матчі проти Сампдорії та став найкращим гравцем гри.
  • Головний тренер Роми висловлює надію, що успіхи на полі допоможуть українському нападнику покращити фізичну форму.
  • У нинішньому сезоні Артем Довбик провів 21 поєдинок за Рому, в яких забив 8 голів та віддав одну асистенцію.
  • Наступний матч Рома зіграє проти Парми, де шанси українського форварда продемонструвати свій талант та потенціал.

Що відомо про тріумф Довбика у матчі проти Сампдорії

Українець вперше за 3 останні гри потрапив до стартового складу Роми і перервав безгольову серію, яка тривала 7 ігор поспіль.

Також на його рахунку 4 удари (3 в площину), 100% точних передач (6/6), 1 невдала спроба дриблінгу, 1 потрапляння в офсайд, 2 програні дуелі та 3 втрати мʼяча.

Довбика також було визнано найкращим гравцем матчу.

Загалом зустріч завершилась із рахунком 4:1 на користь Роми.

Що про гру Довбика сказав головний тренер Роми

За словами головного тренера Роми Клаудіо Раньєрі, забиті голи мають повернути Довбику впевненість і досягти найкращої фізичної форми.

Сподіваюся він розквітнув. Голи допомагають тобі тренуватися краще, вони важливі для нього та команди. Він не тренується як слід, оскільки страждає від тисячі маленьких проблем: на жаль, він має потужну фізичну структуру, і тому йому потрібні тренування. Йому потрібна допомога для повернення найкращої форми, — зазначив Раньєрі.

Всього у нинішньому сезоні український форвард зіграв 21 поєдинок за Рому. Він має у своєму активі вісім голів та один асист.

Наступний матч Рома проведе 22 грудня проти Парми.

Нещодавно Раньєрі критикував Довбика і висловлював невдоволеність фізичною формою українського гравця.

Довбик фізично не готовий на 100%. Я випустив його, бо в першому таймі ми зробили 4-5 передач у штрафний майданчик, які потрібно було замикати, але нам це не вдалося. Ель-Шаараві отримав два удари по нозі й кульгав. Я вирішив випустити Довбика, сподіваючись, що він зможе закрити гру на подачах, але цього не сталося. Перше, що він має покращити — це фізична форма. Такий гравець, як він, якщо не перебуває у хорошій фізичній кондиції, не може допомогти команді іншим способом. А ми, своєю чергою, маємо навчитися його використовувати. Я казав про це з самого початку: його треба забезпечувати м’ячем або передачею в глибину, коли він у формі й може ривком випередити суперника, або ж на подачах. Але коли у другому таймі він вийшов на поле, ми майже не робили кросів, — заявляв Раньєрі після чергової поразки Роми від Комо.

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