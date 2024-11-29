Лунін і Довбик претендують на звання найкращого гравця за версією FIFA у 2024 році
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Спорт
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Лунін і Довбик претендують на звання найкращого гравця за версією FIFA у 2024 році

Андрій Лунін
Джерело:  FIFA

Серед претендентів на потрапляння до символічної збірної FIFA у 2024 році потрапили український форфард Артем Довбик та голкіпер Андрій Лунін. 

Головні тези:

  • Українські футболісти Артем Довбик та Андрій Лунін претендують на звання найкращих гравців за версією FIFA у 2024 році.
  • Довбика висунуто в номінації “Найкращий нападник року”, тоді як Лунін претендує на титул “Найкращого голкіпера року”.
  • Серед інших претендентів на звання найкращого голкіпера року у 2024 році: Райя, Мораес, Мартінес, Доннарумма, Меньян, Сімон.
  • Серед кандидатів на звання найкращого футболіста року за версією FIFA: Мессі, Родрі, Жуніор, Віртц, Ямал, Беллінгем, Вальверде, Карвахаль, Голанд, Мбаппе.

Що відомо про включення Довбика та Луніна до списку найкращих гравців 2024 року

Зокрема, Довбика висунуто у номінації "Найкращий нападник року".

Лунін претендує на звання найкращого голкіпера року.

Окрім Луніна серед претендів на звання найкращого голкіпера року також:

  • Давид Райя, "Арсенал";

  • Едерсон Мораес, "Манчестер Сіті";

  • Еміліано Мартінес, "Астон Вілла";

  • Джанлуїджі Доннарумма, "Парі Сен-Жермен";

  • Майк Меньян, "Мілан";

  • Унаї Сімон, "Атлетик Більбао".

Хто претендує на звання найкращого гравця року за версією FIFA

Серед претендентів на звання найкращого футболіста 2024 року:

  • Ліонель Мессі, "Інтер Маямі";

  • Родрі, "Манчестер Сіті";

  • Вінісіус Жуніор, "Реал Мадрид";

  • Флоріан Віртц, "Байєр";

  • Ламін Ямал, "Барселона";

  • Джуд Беллінгем, "Реал Мадрид";

  • Тоні Кроос, завершив кар'єру;

  • Федеріко Вальверде, "Реал Мадрид";

  • Дані Карвахаль, "Реал Мадрид";

  • Ерлінг Голанд. "Манчестер Сіті";

  • Кіліан Мбаппе, "Реал Мадрид".

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