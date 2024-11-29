Серед претендентів на потрапляння до символічної збірної FIFA у 2024 році потрапили український форфард Артем Довбик та голкіпер Андрій Лунін.
Головні тези:
- Українські футболісти Артем Довбик та Андрій Лунін претендують на звання найкращих гравців за версією FIFA у 2024 році.
- Довбика висунуто в номінації “Найкращий нападник року”, тоді як Лунін претендує на титул “Найкращого голкіпера року”.
- Серед інших претендентів на звання найкращого голкіпера року у 2024 році: Райя, Мораес, Мартінес, Доннарумма, Меньян, Сімон.
- Серед кандидатів на звання найкращого футболіста року за версією FIFA: Мессі, Родрі, Жуніор, Віртц, Ямал, Беллінгем, Вальверде, Карвахаль, Голанд, Мбаппе.
Що відомо про включення Довбика та Луніна до списку найкращих гравців 2024 року
Зокрема, Довбика висунуто у номінації "Найкращий нападник року".
Лунін претендує на звання найкращого голкіпера року.
Окрім Луніна серед претендів на звання найкращого голкіпера року також:
Давид Райя, "Арсенал";
Едерсон Мораес, "Манчестер Сіті";
Еміліано Мартінес, "Астон Вілла";
Джанлуїджі Доннарумма, "Парі Сен-Жермен";
Майк Меньян, "Мілан";
Унаї Сімон, "Атлетик Більбао".
Хто претендує на звання найкращого гравця року за версією FIFA
Серед претендентів на звання найкращого футболіста 2024 року:
Ліонель Мессі, "Інтер Маямі";
Родрі, "Манчестер Сіті";
Вінісіус Жуніор, "Реал Мадрид";
Флоріан Віртц, "Байєр";
Ламін Ямал, "Барселона";
Джуд Беллінгем, "Реал Мадрид";
Тоні Кроос, завершив кар'єру;
Федеріко Вальверде, "Реал Мадрид";
Дані Карвахаль, "Реал Мадрид";
Ерлінг Голанд. "Манчестер Сіті";
Кіліан Мбаппе, "Реал Мадрид".
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