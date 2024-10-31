Голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін може стати гравцем португальського Порту.

Що відомо про зацікавленність Порту Луніним

За інформацією ЗМІ, у Порту Луніну обіцяють гру під першим номером, оскільки нинішній ключовий кіпер команди Діогу Кошта може покинути команду вже під час найближчого трансферного вікна.

Повідомляється, що за Луніна Порту готовий запропонувати 20 млн евро, оскільки наразі український голкіпер підписав контракт з Реалом до 2030 року.

Андрій Лунін

У разі трансферу у вищій футбольній лізі Португалії гратимуть одразу два українських голкіпери.

Із серпня 2023-го року у лісабонській Бенфіці грає Анатолій Трубін.

Андрій Лунін наразі заміняє травмованого Тібо Куртуа. У поточному сезоні-2024/2025 українець вже провів 3 матчі — 1 "сухий" поєдинок та 5 пропущених голів. Із них чотири він пропустив у грі проти Барселони.

Саме після розгрому Реала в Ель-Класіко керівництво "вершкових" вирішило витратитись на придбання ще одного воротаря.

Мадридський клуб після поразки від Барселони збільшив своє відставання від "блаугранас" до 6 балів. Найближчий матч Реала проти Валенсії офіційно перенесли через негоду, яка вирує в Іспанії.

Луніна визнали одним з найкращих голкіперів у світі

Андрій Лунін увійшов до трійки найкращих голкіперів у світі за версією авторитетного видання France Football.

Трофей Яшина найкращому воротарю року вдруге поспіль отримав аргентинець Еміліано Мартінес з "Астон Вілли".

Друге місце посів голкіпер збірної Іспанії та "Атлетіка" Унаї Сімон.