Лунін у Реалі зароблятиме значно більше. Яка зарплатня в українського голкіпера

Український голкіпер Андрій Лунін перепідписав контракт з мадридським «Реалом» та збільшив свою зарплатню майже вдвічі.

Скільки зароблятиме Лунін у «Реалі»

Український футболіст нещодавно підписав новий контракт з мадридським клубом. Лунін залишатиметься гравцем «Реалу» до кінця червня 2030 року, до того ж з підвищеною зарплатою.

Голкіпер буде отримувати 4,5 млн євро на рік. Раніше його річна зарплатня складала 2,5 млн євро.

Лунін грає в “Реалі” з 2018 року

Варто зазначити, що навіть збільшена заробітна плата українського футболіста рівно вдвічі менша, ніж у Тібо Куртуа. Основний голкіпер мадридської команди заробляє 9 млн євро на рік.

Лунін перепідписав контракт з «Реалом»

На початку вересня ходили чутки, що український голкіпер піде з команди на правах вільного агента. Його контракт з мадридським клубом закінчиться влітку 2025 року.

Сам Лунін говорив, що хотів би піти з «Реалу». Він занадто мало грає, і його це не влаштовує.

Водночас деякі клуби зацікавлені голкіпером з України. Серед них Манчестер Юнайтед, Баварія та ПСЖ.

Керівництво «Реалу» таки запропонувало українцю перепідписати контракт і він погодився.

Вартість Андрія Луніна на трансферному ринку складає близько 30 млн євро. Мадридський клуб не готовий відпустити його за меншу суму.

Лунін з «Реалом» виграв десять титулів: по дві перемоги у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА, Ла Лізі та Суперкубку Іспанії, а також виграш у клубному Чемпіонаті світу та Кубку Іспанії.