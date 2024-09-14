Лунін у Реалі зароблятиме значно більше. Яка зарплатня в українського голкіпера

Український голкіпер Андрій Лунін перепідписав контракт з мадридським «Реалом» та збільшив свою зарплатню майже вдвічі.
Головні тези:
- Андрій Лунін отримав підвищення зарплатні у Реалі та залишиться в клубі до 2030 року.
- Зарплатня Луніна складає 4,5 млн євро на рік, що вдвічі менше, ніж у Тібо Куртуа, основного голкіпера Реала.
- На трансферному ринку вартість українського голкіпера оцінюється приблизно в 30 млн євро. Клуб не готовий відпустити його за меншу суму.
Скільки зароблятиме Лунін у «Реалі»
Український футболіст нещодавно підписав новий контракт з мадридським клубом. Лунін залишатиметься гравцем «Реалу» до кінця червня 2030 року, до того ж з підвищеною зарплатою.
Голкіпер буде отримувати 4,5 млн євро на рік. Раніше його річна зарплатня складала 2,5 млн євро.
Варто зазначити, що навіть збільшена заробітна плата українського футболіста рівно вдвічі менша, ніж у Тібо Куртуа. Основний голкіпер мадридської команди заробляє 9 млн євро на рік.
Лунін перепідписав контракт з «Реалом»
На початку вересня ходили чутки, що український голкіпер піде з команди на правах вільного агента. Його контракт з мадридським клубом закінчиться влітку 2025 року.
Сам Лунін говорив, що хотів би піти з «Реалу». Він занадто мало грає, і його це не влаштовує.
Водночас деякі клуби зацікавлені голкіпером з України. Серед них Манчестер Юнайтед, Баварія та ПСЖ.
Керівництво «Реалу» таки запропонувало українцю перепідписати контракт і він погодився.
Вартість Андрія Луніна на трансферному ринку складає близько 30 млн євро. Мадридський клуб не готовий відпустити його за меншу суму.
Лунін з «Реалом» виграв десять титулів: по дві перемоги у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА, Ла Лізі та Суперкубку Іспанії, а також виграш у клубному Чемпіонаті світу та Кубку Іспанії.
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