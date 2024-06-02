Випередив Шевченка. Лунін став дворазовим переможцем Ліги чемпіонів
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Спорт
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Випередив Шевченка. Лунін став дворазовим переможцем Ліги чемпіонів

Андрій Лунін
Джерело:  Факти

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін зумів вписати своє ім'я в історію. Уродженець Харківщини відтепер дворазовий переможець Ліги чемпіонів.

Лунін став дворазовим переможцем ЛЧ у складі Реала

1 червня на лондонському стадіоні "Вемблі" відбувся фінал Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

У вирішальному матчі Реал переміг дортмундську Боруссію (2:0) завдяки голам Дані Карвахаля та Вінісіуса Жуніора.

Володарем престижного трофея став українець Андрій Лунін. У колекції 25-річного голкіпера це вже другий кубок Ліги чемпіонів.

Таким чином Лунін став першим українцем, який може похизуватися подібним досягненням.

Свій перший кубок ЛЧ Андрій здобув за підсумком сезону 2021/22. Тоді уродженець Харківщини був у статусі резервного голкіпера. Під час фіналу Ліги чемпіонів він був на лаві запасних.

У сезоні-2023/24 Лунін зробив вагомий внесок для здобуття Реалом 15-го трофею Ліги чемпіонів. На груповій стадії українець зіграв у двох поєдинках: проти Браги (3:0) та Наполі (4:2).

На стадії плей-оф Андрій не пропустив жодного матчу. "Королівський клуб" вибив з боротьби за єврокубок німецький Лейпциг, англійський Манчестер Сіті та мюнхенську Баварію. Українець неодноразово рятував свою команду результативними сейвами.

У вирішальному матчі проти Боруссії Лунін не зміг взяти участь через грип, яким перехворів напередодні. Тож Карло Анчелотті вирішив не ризикувати та виставив на матч Тібо Куртуа.

Хто з українців вигравав Лігу чемпіонів

Зазначимо, що лише три українці ставали переможцями Ліги чемпіонів, але лише Лунін вигравав двічі.

Лунін став в один ряд із колишнім гравцем та тренером збірної України Андрієм Шевченком та зрадником країни Анатолієм Тимощуком.

Анатолій від 24 лютого продовжує зберігати мовчання щодо війни в Україні, живе в РФ та навіть весело відсвяткував чемпіонство «Зеніта», де він і працює.

  • Андрій Лунін (Реал, Ліга чемпіонів 2021/22, 2023/24)

  • Андрій Шевченко (Мілан, Ліга чемпіонів 2002/03)

  • Анатолій Тимощук (Баварія, Ліга чемпіонів 2012/13)

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