Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин смог вписать свое имя в историю. Уроженец Харьковщины теперь двукратный победитель Лиги чемпионов.
Лунин стал двукратным победителем ЛЧ в составе Реала
1 июня на лондонском стадионе "Уэмбли" состоялся финал Лиги чемпионов сезона-2023/24.
В решающем матче Реал победил дортмундскую Боруссию (2:0) благодаря голам Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора.
Обладателем престижного трофея стал украинец Андрей Лунин. В коллекции 25-летнего голкипера это уже второй кубок Лиги чемпионов.
Таким образом, Лунин стал первым украинцем, который может похвастаться подобным достижением.
Свой первый кубок ЛЧ Андрей завоевал по итогу сезона 2021/22. Тогда уроженец Харьковщины находился в статусе резервного голкипера. Во время финала Лиги чемпионов он был на скамье запасных.
В сезоне-2023/24 Лунин внес весомый вклад в получение Реалом 15-го трофея Лиги чемпионов. На групповой стадии украинец сыграл в двух поединках: против Браги (3:0) и Наполи (4:2).
На стадии плей-офф Андрей не пропустил ни одного матча. "Королевский клуб" выбил из борьбы за еврокубок немецкий Лейпциг, английский Манчестер Сити и мюнхенскую Баварию. Украинец не раз спасал свою команду результативными сейвами.
В решающем матче против Боруссии Лунин не смог поучаствовать из-за гриппа, которым переболел накануне. Карло Анчелотти решил не рисковать и выставил на матч Тибо Куртуа.
Кто из украинцев выигрывал Лигу чемпионов
Отметим, что только три украинца становились победителями Лиги чемпионов, но только Лунин выигрывал дважды.
Лунин стал в один ряд с бывшим игроком и тренером сборной Украины Андреем Шевченко и предателем страны Анатолием Тимощуком.
Анатолий от 24 февраля продолжает хранить молчание по поводу войны в Украине, живет в РФ и даже весело отпраздновал чемпионство «Зенита», где он и работает.
Андрей Лунин (Реал, Лига чемпионов 2021/22, 2023/24)
Андрей Шевченко (Милан, Лига чемпионов 2002/03)
Анатолий Тимощук (Бавария, Лига чемпионов 2012/13)
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