Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин смог вписать свое имя в историю. Уроженец Харьковщины теперь двукратный победитель Лиги чемпионов.

Лунин стал двукратным победителем ЛЧ в составе Реала

1 июня на лондонском стадионе "Уэмбли" состоялся финал Лиги чемпионов сезона-2023/24.

В решающем матче Реал победил дортмундскую Боруссию (2:0) благодаря голам Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора.

Обладателем престижного трофея стал украинец Андрей Лунин. В коллекции 25-летнего голкипера это уже второй кубок Лиги чемпионов.

Таким образом, Лунин стал первым украинцем, который может похвастаться подобным достижением.

Свой первый кубок ЛЧ Андрей завоевал по итогу сезона 2021/22. Тогда уроженец Харьковщины находился в статусе резервного голкипера. Во время финала Лиги чемпионов он был на скамье запасных.

В сезоне-2023/24 Лунин внес весомый вклад в получение Реалом 15-го трофея Лиги чемпионов. На групповой стадии украинец сыграл в двух поединках: против Браги (3:0) и Наполи (4:2).

На стадии плей-офф Андрей не пропустил ни одного матча. "Королевский клуб" выбил из борьбы за еврокубок немецкий Лейпциг, английский Манчестер Сити и мюнхенскую Баварию. Украинец не раз спасал свою команду результативными сейвами.

В решающем матче против Боруссии Лунин не смог поучаствовать из-за гриппа, которым переболел накануне. Карло Анчелотти решил не рисковать и выставил на матч Тибо Куртуа.

Кто из украинцев выигрывал Лигу чемпионов

Отметим, что только три украинца становились победителями Лиги чемпионов, но только Лунин выигрывал дважды.

Лунин стал в один ряд с бывшим игроком и тренером сборной Украины Андреем Шевченко и предателем страны Анатолием Тимощуком.

Анатолий от 24 февраля продолжает хранить молчание по поводу войны в Украине, живет в РФ и даже весело отпраздновал чемпионство «Зенита», где он и работает.