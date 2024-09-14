Лунин в Реале будет зарабатывать гораздо больше. Какая зарплата у украинского голкипера

Украинский голкипер Андрей Лунин переподписал контракт с мадридским "Реалом" и увеличил свою зарплату почти вдвое.
Главные тезисы
- Андрей Лунин получил повышение зарплаты в “Реале” и останется в клубе до 2030 года.
- Зарплата Лунина составляет 4,5 млн евро в год, что вдвое меньше, чем у Тибо Куртуа, основного голкипера “Реала”.
- На трансферном рынке стоимость украинского голкипера оценивается примерно в 30 млн евро. Клуб не готов отпустить его за меньшую сумму.
Сколько зарабатывает Лунин в «Реале»
Украинский футболист недавно подписал новый контракт с мадридским клубом. Лунин будет оставаться игроком «Реала» до конца июня 2030 года, к тому же с повышенной зарплатой.
Голкипер будет получать 4,5 млн евро в год. Ранее его годовая зарплата составляла 2,5 млн евро.
Следует отметить, что даже увеличенная заработная плата украинского футболиста ровно вдвое меньше, чем у Тибо Куртуа. Основной голкипер мадридской команды зарабатывает 9 млн евро в год.
Лунин переподписал контракт с "Реалом"
В начале сентября ходили слухи, что украинский голкипер уйдет из команды на правах свободного агента. Его контракт с мадридским клубом истечет летом 2025 года.
Сам Лунин говорил, что хотел бы уйти из «Реала». Он слишком мало играет, и его это не устраивает.
В то же время, некоторые клубы заинтересованы голкипером из Украины. Среди них — Манчестер Юнайтед, Бавария и ПСЖ.
Руководство «Реала» предложило украинцу переподписать контракт и он согласился.
Стоимость Андрея Лунина на трансферном рынке составляет около 30 млн евро. Мадридский клуб не готов отпустить его за меньшую сумму.
Лунин с Реалом выиграл десять титулов: по две победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Ла Лиге и Суперкубке Испании, а также выигрыш в клубном Чемпионате мира и Кубке Испании.
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