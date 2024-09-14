Лунин в Реале будет зарабатывать гораздо больше. Какая зарплата у украинского голкипера

Украинский голкипер Андрей Лунин переподписал контракт с мадридским "Реалом" и увеличил свою зарплату почти вдвое.

Сколько зарабатывает Лунин в «Реале»

Украинский футболист недавно подписал новый контракт с мадридским клубом. Лунин будет оставаться игроком «Реала» до конца июня 2030 года, к тому же с повышенной зарплатой.

Голкипер будет получать 4,5 млн евро в год. Ранее его годовая зарплата составляла 2,5 млн евро.

Лунин играет в "Реале" с 2018 года

Следует отметить, что даже увеличенная заработная плата украинского футболиста ровно вдвое меньше, чем у Тибо Куртуа. Основной голкипер мадридской команды зарабатывает 9 млн евро в год.

Лунин переподписал контракт с "Реалом"

В начале сентября ходили слухи, что украинский голкипер уйдет из команды на правах свободного агента. Его контракт с мадридским клубом истечет летом 2025 года.

Сам Лунин говорил, что хотел бы уйти из «Реала». Он слишком мало играет, и его это не устраивает.

В то же время, некоторые клубы заинтересованы голкипером из Украины. Среди них — Манчестер Юнайтед, Бавария и ПСЖ.

Руководство «Реала» предложило украинцу переподписать контракт и он согласился.

Стоимость Андрея Лунина на трансферном рынке составляет около 30 млн евро. Мадридский клуб не готов отпустить его за меньшую сумму.

Лунин с Реалом выиграл десять титулов: по две победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Ла Лиге и Суперкубке Испании, а также выигрыш в клубном Чемпионате мира и Кубке Испании.