Голкипер сборной Украины Андрей Лунин решил остаться в составе мадридского Реала и подписал новый контракт с клубом.
Главные тезисы
- Лунин решил продлить контракт с Реалом на 6 лет, отклонив предложения от других клубов.
- Информация о возможном переходе Лунина на правах свободного агента не подтвердилась.
- Ранее украинский голкипер выразил желание играть за клубы английской Премьер-лиги.
- После замены травмированного Куртуа, Лунина рассматривали для потенциальных трансферов Манчестер Юнайтед, Бавария и ПСЖ.
Что известно о новом контракте Лунина с Реалом
Отмечается, что предварительный контракт украинского голкипера с мадридским клубом должен был завершиться к лету 2025 года.
Лунин уже подписал новый контракт с Реалом на срок в 6 лет.
Таким образом, украинский голкипер может остаться в Реале до 2030 года.
С момента перехода в "Реал" Лунин провел 48 матчей за мадридцев, в которых пропустил 51 мяч. Сухими ворота украинец оставил в 16 поединках
Comunicado Oficial: renovación de Andriy Lunin.#Lunin2030 | #RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 13, 2024
Что известно о заявлениях Лунина о планах по переходу в другой клуб
Недавно курсировала информация о том, что Лунин может покинуть Реал на правах свободного агента летом следующего года.
Украинский голкипер тоже признался. что хотел бы играть за одну из команд английской Премьер-лиги и будет в первую очередь рассматривать эти предложения.
После замены Луниным травмированного Куртуа также распространялась информация, что украинскому киперу предложили контракт Манчестер Юнайтед, Бавария и ПСЖ.
Кроме того, заявляли, что Челси планировал обменять Кепу на Лунина с доплатой 12 млн евро.
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