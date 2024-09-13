Голкипер сборной Украины Андрей Лунин решил остаться в составе мадридского Реала и подписал новый контракт с клубом.

Что известно о новом контракте Лунина с Реалом

Отмечается, что предварительный контракт украинского голкипера с мадридским клубом должен был завершиться к лету 2025 года.

Лунин уже подписал новый контракт с Реалом на срок в 6 лет.

Таким образом, украинский голкипер может остаться в Реале до 2030 года.

С момента перехода в "Реал" Лунин провел 48 матчей за мадридцев, в которых пропустил 51 мяч. Сухими ворота украинец оставил в 16 поединках

Что известно о заявлениях Лунина о планах по переходу в другой клуб

Недавно курсировала информация о том, что Лунин может покинуть Реал на правах свободного агента летом следующего года.

Украинский голкипер тоже признался. что хотел бы играть за одну из команд английской Премьер-лиги и будет в первую очередь рассматривать эти предложения.

После замены Луниным травмированного Куртуа также распространялась информация, что украинскому киперу предложили контракт Манчестер Юнайтед, Бавария и ПСЖ.

Кроме того, заявляли, что Челси планировал обменять Кепу на Лунина с доплатой 12 млн евро.