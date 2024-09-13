Голкіпер збірної України Андрій Лунін вирішив залишитись у складі мадридського Реалу і підписав новий контракт з клубом.
Головні тези:
- Андрій Лунін підписав новий контракт з Реалом на термін у 6 років, що дозволяє йому залишитись у клубі до 2030 року.
- Голкіпер збірної України провів 48 матчів за Реал, за які пропустив 51 м'яч і залишив сухими ворота у 16-ти поєдинках.
- Лунін виразив бажання грати за команду англійської Прем'єр-ліги, розглядатиме пропозиції від цих клубів, в тому числі від Манчестер Юнайтед, Баварії та ПСЖ.
- Існували чутки про можливий обмін між Челсі та Реалом, де Кепа пішов би до мадридців, а Лунін до Челсі з доплатою 12 млн євро.
- Всупереч чуткам про перехід до іншого клубу, Лунін вирішив залишитись у Реалі.
Що відомо про новий контракт Луніна з Реалом
Зазначається, що попередній контракт українського голкіпера з мадридським клубом мав завершитись до літа 2025 року.
Наразі Лунін вже підписав новий контракт з Реалом на термін у 6 років.
Таким чином український голкіпер може залишитись у Реалі до 2030 року.
Із часу переходу в "Реал" Лунін провів 48 матчів за мадридців, у яких пропустив 51 м'яч. Сухими ворота українець залишив у 16-ти поєдинках
Comunicado Oficial: renovación de Andriy Lunin.#Lunin2030 | #RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 13, 2024
Що відомо про заяви Луніна щодо планів з переходу до іншого клубу
Нещодавно курсувала інформація стосовно того, що Лунін може покинути Реал на правах вільного агента вже влітку наступного року.
Український голкіпер також зізнався. що хотів би грати за одну з команд англійської Прем'єр-ліги і буде у першу чергу розглядати саме ці пропозиції.
Після заміни Луніним травмованого Куртуа також поширювалась інформація, нібито українському кіперу запропонували контракт Манчестер Юнайтед, Баварія та ПСЖ.
Окрім цього заявляли, що Челсі планував обміняти Кепу на Луніна із доплатою 12 млн євро.
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