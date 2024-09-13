Голкіпер збірної України Андрій Лунін вирішив залишитись у складі мадридського Реалу і підписав новий контракт з клубом.

Що відомо про новий контракт Луніна з Реалом

Зазначається, що попередній контракт українського голкіпера з мадридським клубом мав завершитись до літа 2025 року.

Наразі Лунін вже підписав новий контракт з Реалом на термін у 6 років.

Таким чином український голкіпер може залишитись у Реалі до 2030 року.

Із часу переходу в "Реал" Лунін провів 48 матчів за мадридців, у яких пропустив 51 м'яч. Сухими ворота українець залишив у 16-ти поєдинках

Що відомо про заяви Луніна щодо планів з переходу до іншого клубу

Нещодавно курсувала інформація стосовно того, що Лунін може покинути Реал на правах вільного агента вже влітку наступного року.

Український голкіпер також зізнався. що хотів би грати за одну з команд англійської Прем'єр-ліги і буде у першу чергу розглядати саме ці пропозиції.

Після заміни Луніним травмованого Куртуа також поширювалась інформація, нібито українському кіперу запропонували контракт Манчестер Юнайтед, Баварія та ПСЖ.

Окрім цього заявляли, що Челсі планував обміняти Кепу на Луніна із доплатою 12 млн євро.