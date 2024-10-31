Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин может стать игроком португальского Порту.

Что известно о заинтересованности Порту Луниным

По информации СМИ в Порту Лунину обещают игру под первым номером, поскольку нынешний ключевой кипер команды Диогу Кошта может покинуть команду уже во время ближайшего трансферного окна.

Сообщается, что при Лунине Порту готов предложить 20 млн евро, поскольку украинский голкипер подписал контракт с Реалом до 2030 года.

Андрей Лунин

В случае трансфера в высшей футбольной лиге Португалии будут играть сразу два украинских голкипера.

С августа 2023 года в лиссабонской Бенфике играет Анатолий Трубин.

Андрей Лунин заменяет травмированного Тибо Куртуа. В текущем сезоне-2024/2025 украинец уже провел 3 матча - 1 "сухой" поединок и 5 пропущенных голов. Из них четыре он пропустил в игре против Барселоны.

Именно после разгрома Реала в Эль-Классико руководство "сливочных" решило потратиться на приобретение еще одного вратаря.

Мадридский клуб после поражения от Барселоны увеличил свое отставание от "блаугранаса" до 6 баллов. Ближайший матч Реала против Валенсии официально перенесли из-за непогоды, которая бурлит в Испании.

Лунина признали одним из лучших в мире голкиперов в мире

Андрей Лунин вошел в тройку лучших в мире голкиперов по версии авторитетного издания France Football.

Трофей Яшина лучшему вратарю второго года подряд получил аргентинец Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы".

Второе место занял голкипер сборной Испании и "Атлетика" Унаи Симон.