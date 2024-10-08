По информации испанских СМИ, голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций в октябре не из-за проблем со здоровьем.

Почему Лунин отказался присоединяться к сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций

По информации УАФ, Лунин подхватил инфекционную болезнь и не сможет участвовать в матчах сборной в октябре.

Однако испанские СМИ заявляют , что Лунина может не быть в составе сборной Украины по другим причинам.

Андрей Лунин

В частности, журналисты издания предполагают, что Лунин мог отказаться ехать в лагерь расположения национальной сборной из-за желания посвятить себя выступлениям за Реал и доказать тренеру Карло Анчелотти, что он достойна замена травмированному Тибо Куртуа.

В начале октября Лунин вернулся в основной состав Реала после новой травмы вратаря Тибо Куртуа.

Что известно о большом количестве травмированных игроков сборной Украины перед выступлениями в Лиге наций

Отмечается, что из-за травм в составе национальной сборной не сыграют Руслан Малиновский, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Андрей Лунин, Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко, Александр Пихаленок, Тарас Степаненко.

Вместо всех этих игроков, большинство из которых являются основными футболистами на своей позиции, Ребров вызвал только 5 футболистов.

Дмитрий Потрошитель (Шахтер);

Александр Сваток (Остин, США);

Виталий Буяльский (Динамо);

Александр Назаренко (Полесье);

Иван Калюжный (Александрия).

Свой следующий матч сборная Украины проведет 11 октября против Грузии. Через три дня после этого украинцев ожидает противостояние с Чехией.

В сентябрьских матчах украинцы уступили Албанию (2:1) и Чехию (3:2). После этих поединков украинцы занимают последнюю строчку в группе, лидером является Грузия.