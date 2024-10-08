За інформацією іспанських ЗМІ, голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін пропустить матчі збірної України у Лізі націй у жовтні не через проблеми зі здоров'ям.

Чому Лунін відмовився приєднуватись до збірної України у жовтневих матчах Ліги націй

За інформацією УАФ, Лунін підхопив інфекційну хворобу і не зможе взяти участі у матчах збірної у жовтні.

Однак іспанські ЗМІ заявляють, що Луніна може не бути у складі збірної України з інших причин.

Андрій Лунін

Зокрема, журналісти видання припускають, що Лунін міг відмовитись їхати у табір розташування національної збірної через бажання присвятити себе виступам за “Реал” та довести тренеру Карло Анчелотті, що він гідна заміна травмованому Тібо Куртуа.

На початку жовтня Лунін повернувся до основного складу Реалу після нової травми воротаря Тібо Куртуа.

Що відомо про велику кількість травмованих гравців збірної України перед виступами у Лізі націй

Зазначається, що через травми у складі національної збірної не зіграють Руслан Малиновський, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Андрій Лунін, Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко, Олександр Піхальонок, Тарас Степаненко.

Замість усіх цих гравців, більшість з яких є основними футболістами на своїй позиції, Ребров довикликав лише 5 футболістів:

Дмитро Різник (Шахтар);

Олександр Сваток (Остін, США);

Віталій Буяльський (Динамо);

Олександр Назаренко (Полісся);

Іван Калюжний (Олександрія).

Свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії. За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків українці посідають останню сходинку у групі, лідером є Грузія.