Головний тренер мадридського “Реала” Карло Анчелотті зізнався, що із поверненням основного голкіпера команди, бельгійця Тібо Куртуа йому доведеться знову відправити українського воротаря Андрія Луніна у запас.
Головні тези:
- Анчелотті високо оцінив гру Луніна у Реалі, але через повернення Куртуа імовірно, українцю знову доведеться сісти на лаву запасних.
- Український воротар Лунін віддав гольову передачу у матчі проти Осасуни, де Вінісіус Жуніор записав у свій актив хет-трик.
- Куртуа провів 12 матчів, у яких пропустив 12 м'ячів та відіграв 4 матчі на нуль, після травми він може повернутися у стартовий склад.
- ЗМІ повідомляли про незадоволення керівництвом Реала грою Луніна у поточному сезоні, у 3 матчах, де виступав українець, команда зазнала 2 поразок та одну перемогу.
- З початку сезону Андрій Лунін отримав 11 ударів у ворота, відбивши лише 6, що може вплинути на його майбутнє статус у складі Реала.
Що відомо про ставлення Анчелотті до гри Луніна
Анчелотті зізнався, що дуже не хоче знову забирати ігрову практику в Луніна і саджати його на лаву запасних, однак нічого не може зробити.
Варто відзначити, що в останньому матчі проти Осасуни Лунін віддав гольову передачу на вінгера Вінісіуса Жуніора, який вкотив три м’ячі у ворота суперника.
Реал розгромив вдома Осасуну 4:0 та перервав домашню серію із двох поразок поспіль. Вінісіус записав у свій актив хет-трик.
Для Луніна цей матч став п'ятим у поточному сезоні-2024/2025 за "вершкових" — 8 пропущених голів та 2 "сухі" поєдинки. Тібо Куртуа ж до чергової травми провів 12 зустрічей, у яких пропустив 12 м'ячів та відіграв 4 матчі на нуль.
Попереду міжнародна пауза через матчі збірних. Після перерви, ймовірно, у ворота Реала повернеться Куртуа. Також є чимало чуток про ймовірний від'їзд Андрія із Мадрида.
Що ще відомо про гру Луніна у Реалі
Іспанські ЗМІ до цього повідомляли, що керівництво Реала незадоволене грою Луніна у цьому сезоні.
Зазначається, що з огляду на клубну статистику, від початку сезону український голкіпер тричі виходив захищати ворота “Реала”, оскілький основий кіпер команди Тібо Куртуа знову зазнав травми.
З цих трьох матчів “Реал” завершив один перемогою і у двох зазнав поразки. У ворота Луніна при цьому залетіло п’ять голів.
Загалом від початку цього сезону по воротах Луніна було завдано 11 ударів, з яких український голкіпер відбив тільки 6.
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