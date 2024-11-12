Головний тренер мадридського “Реала” Карло Анчелотті зізнався, що із поверненням основного голкіпера команди, бельгійця Тібо Куртуа йому доведеться знову відправити українського воротаря Андрія Луніна у запас.

Що відомо про ставлення Анчелотті до гри Луніна

Анчелотті зізнався, що дуже не хоче знову забирати ігрову практику в Луніна і саджати його на лаву запасних, однак нічого не може зробити.

Мені буде дуже прикро знову забирати у Луніна місце у стартовому складі, — зізнався головний тренер “Реала”. Поширити

Варто відзначити, що в останньому матчі проти Осасуни Лунін віддав гольову передачу на вінгера Вінісіуса Жуніора, який вкотив три м’ячі у ворота суперника.

Андрій Лунін

Реал розгромив вдома Осасуну 4:0 та перервав домашню серію із двох поразок поспіль. Вінісіус записав у свій актив хет-трик.

Для Луніна цей матч став п'ятим у поточному сезоні-2024/2025 за "вершкових" — 8 пропущених голів та 2 "сухі" поєдинки. Тібо Куртуа ж до чергової травми провів 12 зустрічей, у яких пропустив 12 м'ячів та відіграв 4 матчі на нуль.

Попереду міжнародна пауза через матчі збірних. Після перерви, ймовірно, у ворота Реала повернеться Куртуа. Також є чимало чуток про ймовірний від'їзд Андрія із Мадрида.

Що ще відомо про гру Луніна у Реалі

Іспанські ЗМІ до цього повідомляли, що керівництво Реала незадоволене грою Луніна у цьому сезоні.

Зазначається, що з огляду на клубну статистику, від початку сезону український голкіпер тричі виходив захищати ворота “Реала”, оскілький основий кіпер команди Тібо Куртуа знову зазнав травми.

З цих трьох матчів “Реал” завершив один перемогою і у двох зазнав поразки. У ворота Луніна при цьому залетіло п’ять голів.

Загалом від початку цього сезону по воротах Луніна було завдано 11 ударів, з яких український голкіпер відбив тільки 6.