Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти признался, что с возвращением основного голкипера команды, бельгийца Тибо Куртуа, ему придется снова отправить украинского вратаря Андрея Лунина в запас.

Что известно об отношении Анчелотти к игре Лунина

Анчелотти признался , что очень не хочет снова забирать игровую практику у Лунина и сажать его на скамью запасных, однако ничего не может поделать.

Мне будет очень досадно снова забирать у Лунина место в стартовом составе, — признался главный тренер "Реала". Поделиться

Стоит отметить, что в последнем матче против Осассуны Лунин отдал голевую передачу на вингера Винисиуса Жуниора, который вкатил три мяча в ворота соперника.

Андрей Лунин

Реал разгромил дома Осасуну 4:0 и прервал домашнюю серию из двух поражений подряд. Винисиус записал в свой актив хет-трик.

Для Лунина этот матч стал пятым в текущем сезоне-2024/2025 за "сливочных" — 8 пропущенных голов и 2 "сухих" поединка. Тибо Куртуа до очередной травмы провел 12 встреч, в которых пропустил 12 мячей и отыграл 4 матча на ноль.

Впереди международная пауза из-за матчей сборных. После перерыва предположительно в ворота Реала вернется Куртуа. Также есть немало слухов о предполагаемом отъезде Андрея из Мадрида.

Что еще известно об игре Лунина в Реале

Испанские СМИ ранее сообщали, что руководство Реала недовольно игрой Лунина в этом сезоне.

Отмечается, что учитывая клубную статистику, с начала сезона украинский голкипер трижды выходил защищать ворота "Реала", поскольку основной кипер команды Тибо Куртуа вновь получил травму.

Из этих трех матчей "Реал" завершил один победой и в двух потерпел поражение. В ворота Лунина при этом залетело пять голов.

Всего с начала этого сезона по воротам Лунина было нанесено 11 ударов, из которых украинский голкипер отразил только 6.