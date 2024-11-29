Лунин и Довбик претендуют на звание лучшего игрока по версии FIFA в 2024 году
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Лунин и Довбик претендуют на звание лучшего игрока по версии FIFA в 2024 году

Андрей Лунин
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Источник:  FIFA

Среди претендентов на попадание в символическую сборную FIFA в 2024 году попали украинский форфард Артем Довбик и голкипер Андрей Лунин.

Главные тезисы

  • Украинские футболисты Артем Довбик и Андрей Лунин в списке претендентов на звание лучших игроков по версии FIFA в 2024 году.
  • Довбик выдвинут на звание “Лучший нападающий года”, а Лунин - “Лучший голкипер года”.
  • Среди других претендентов на титул “Лучшего голкипера года” в 2024: Райя, Мораэс, Мартинес, Доннарумма, Меньян, Симон.
  • Среди кандидатов на звание “Лучший футболист года” по версии FIFA: Месси, Родри, Жуниор, Виртц, Ямал, Беллингем, Вальверде, Карвахаль, Голланд, Мбаппе.
  • Известно о включении Довбика и Лунина в список лучших игроков 2024 года, а также о других претендентах на эти титулы.

Что известно о включении Довбика и Лунина в список лучших игроков 2024 года

В частности, Довбик выдвинут в номинации "Лучший нападающий года".

Лунин претендует на звание лучшего голкипера года.

Кроме Лунина среди претендов на звание лучшего голкипера года также:

  • Давид Райя, "Арсенал";

  • Эдерсон Мораэс, "Манчестер Сити";

  • Эмилиано Мартинес, "Астон Вилла";

  • Джанлуиджи Доннарумма, "Пари Сен-Жермен";

  • Майк Меньян, "Милан";

  • Унаи Симон, "Атлетик Бильбао".

Кто претендует на звание лучшего игрока года по версии FIFA

Среди претендентов на звание лучшего футболиста 2024 года:

  • Лионель Месси, "Интер Майами";

  • Родри, "Манчестер Сити";

  • Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид";

  • Флориан Виртц, "Байер";

  • Ламин Ямал, "Барселона";

  • Джуд Беллингем, "Реал Мадрид";

  • Тони Кроос, завершивший карьеру;

  • Федерико Вальверде, "Реал Мадрид";

  • Данные Карвахаль, "Реал Мадрид";

  • Эрлинг Голланд. "Манчестер Сити";

  • Килиан Мбаппе, "Реал Мадрид".

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