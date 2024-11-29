Среди претендентов на попадание в символическую сборную FIFA в 2024 году попали украинский форфард Артем Довбик и голкипер Андрей Лунин.
Главные тезисы
- Украинские футболисты Артем Довбик и Андрей Лунин в списке претендентов на звание лучших игроков по версии FIFA в 2024 году.
- Довбик выдвинут на звание “Лучший нападающий года”, а Лунин - “Лучший голкипер года”.
- Среди других претендентов на титул “Лучшего голкипера года” в 2024: Райя, Мораэс, Мартинес, Доннарумма, Меньян, Симон.
- Среди кандидатов на звание “Лучший футболист года” по версии FIFA: Месси, Родри, Жуниор, Виртц, Ямал, Беллингем, Вальверде, Карвахаль, Голланд, Мбаппе.
- Известно о включении Довбика и Лунина в список лучших игроков 2024 года, а также о других претендентах на эти титулы.
Что известно о включении Довбика и Лунина в список лучших игроков 2024 года
В частности, Довбик выдвинут в номинации "Лучший нападающий года".
Лунин претендует на звание лучшего голкипера года.
Кроме Лунина среди претендов на звание лучшего голкипера года также:
Давид Райя, "Арсенал";
Эдерсон Мораэс, "Манчестер Сити";
Эмилиано Мартинес, "Астон Вилла";
Джанлуиджи Доннарумма, "Пари Сен-Жермен";
Майк Меньян, "Милан";
Унаи Симон, "Атлетик Бильбао".
Кто претендует на звание лучшего игрока года по версии FIFA
Среди претендентов на звание лучшего футболиста 2024 года:
Лионель Месси, "Интер Майами";
Родри, "Манчестер Сити";
Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид";
Флориан Виртц, "Байер";
Ламин Ямал, "Барселона";
Джуд Беллингем, "Реал Мадрид";
Тони Кроос, завершивший карьеру;
Федерико Вальверде, "Реал Мадрид";
Данные Карвахаль, "Реал Мадрид";
Эрлинг Голланд. "Манчестер Сити";
Килиан Мбаппе, "Реал Мадрид".
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