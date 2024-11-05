По информации СМИ, руководство мадридского "Реала" недовольно игрой украинского голкипера Андрея Лунина в этом сезоне, который демонстрирует значительно более низкую эффективность, чем в предыдущем сезоне.

Что не так с игрой Лунина в этом сезоне

Отмечается, что учитывая клубную статистику, с начала сезона украинский голкипер трижды выходил защищать ворота "Реала", поскольку основной кипер команды Тибо Куртуа вновь получил травму.

Из этих трех матчей "Реал" завершил один победой и в двух потерпел поражение. В ворота Лунина при этом залетело пять голов.

Всего с начала этого сезона по воротам Лунина было нанесено 11 ударов, из которых украинский голкипер отразил только 6.

Андрей Лунин

Учитывая это, эффективность игры Лунина в этом сезоне составляет лишь 54% против 74% — в прошлом.

Это вызывает разочарование в руководстве "Реала".

Что известно о еще одном шансе Лунина убедить "Реал" в эффективности собственной игры

Уже сегодня, во вторник, 5 ноября, Лунин выйдет вместо Куртуа в матче 4-го тура Лиги чемпионов против итальянского "Милана".

Лунин попал в заявку на матч, поскольку Куртуа не успел восстановиться после травмы.

Матч 4-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени.

Мадридский клуб после 3-х туров занимает 12 место, набрав 6 баллов. Зато у "россонера" всего 3 набранных очка и 25-я позиция из суммарно 36-ти участников сезона ЛЧ-2024/2025. У Милана всего 3 очка и 25-я позиция из суммарно 36 участников сезона ЛЧ-2024/2025.

По результатам прошлого тура "Реал" одержал невероятную победу над дортмундской Боруссией со счетом 5:2, сначала уступая немецкой команде в 2 мяча.

Милан дома одержал дебютную победу в розыгрыше над бельгийским Брюгге 3:1.