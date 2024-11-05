По информации СМИ, руководство мадридского "Реала" недовольно игрой украинского голкипера Андрея Лунина в этом сезоне, который демонстрирует значительно более низкую эффективность, чем в предыдущем сезоне.
Главные тезисы
- Эффективность игры Лунина в этом сезоне снизилась с 74% до 54%, что вызвало разочарование в руководстве Реала.
- Лунин получит шанс улучшить свои выступления, заменяя травмированного Куртуа в матче против Милана в Лиге чемпионов.
- Украинский голкипер пропустил 5 голов из 11 ударов по своим воротам в текущем сезоне, вызвав недовольство в руководстве клуба.
- Мадридский Реал и итальянский Милан выступают по-разному, делая предстоящий матч в Лиге чемпионов особенно интересным для болельщиков.
- Последние победы Реала и Милана создают напряженную атмосферу перед их столкновением в Лиге чемпионов, добавляя интриги к поединку.
Что не так с игрой Лунина в этом сезоне
Отмечается, что учитывая клубную статистику, с начала сезона украинский голкипер трижды выходил защищать ворота "Реала", поскольку основной кипер команды Тибо Куртуа вновь получил травму.
Из этих трех матчей "Реал" завершил один победой и в двух потерпел поражение. В ворота Лунина при этом залетело пять голов.
Всего с начала этого сезона по воротам Лунина было нанесено 11 ударов, из которых украинский голкипер отразил только 6.
Учитывая это, эффективность игры Лунина в этом сезоне составляет лишь 54% против 74% — в прошлом.
Это вызывает разочарование в руководстве "Реала".
Что известно о еще одном шансе Лунина убедить "Реал" в эффективности собственной игры
Уже сегодня, во вторник, 5 ноября, Лунин выйдет вместо Куртуа в матче 4-го тура Лиги чемпионов против итальянского "Милана".
Лунин попал в заявку на матч, поскольку Куртуа не успел восстановиться после травмы.
Матч 4-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени.
Мадридский клуб после 3-х туров занимает 12 место, набрав 6 баллов. Зато у "россонера" всего 3 набранных очка и 25-я позиция из суммарно 36-ти участников сезона ЛЧ-2024/2025. У Милана всего 3 очка и 25-я позиция из суммарно 36 участников сезона ЛЧ-2024/2025.
По результатам прошлого тура "Реал" одержал невероятную победу над дортмундской Боруссией со счетом 5:2, сначала уступая немецкой команде в 2 мяча.
Милан дома одержал дебютную победу в розыгрыше над бельгийским Брюгге 3:1.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-