За інформацією ЗМІ, керівництво мадридського “Реала” незадоволене грою українського голкіпера Андрія Луніна у цьому сезоні, який демонструє значно нижчу ефективність, ніж у попередньому сезоні.

Що не так із грою Луніна у цьому сезоні

Зазначається, що з огляду на клубну статистику, від початку сезону український голкіпер тричі виходив захищати ворота “Реала”, оскілький основий кіпер команди Тібо Куртуа знову зазнав травми.

З цих трьох матчів “Реал” завершив один перемогою і у двох зазнав поразки. У ворота Луніна при цьому залетіло п’ять голів.

Загалом від початку цього сезону по воротах Луніна було завдано 11 ударів, з яких український голкіпер відбив тільки 6.

Андрій Лунін

З огляду на це ефективність гри Луніна у цьому сезоні складає лише 54% проти 74% — у минулому.

Це викликає розчарування в керівництві “Реала”.

Що відомо про ще один шанс Луніна переконати “Реал” у ефективності власної гри

Вже сьогодні, у вівторок, 5 листопада, Лунін вийде замість Куртуа у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти італійського “Мілану”.

Лунін потрапив у заявку на матч, оскільки Куртуа не встиг відновитись після травми.

Матч 4-го туру Ліги чемпіонів розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Мадридський клуб після 3-х турів посідає 12-те місце, набравши 6 балів. Натомість у "россонері" лише 3 набрані очки та 25-та позиція із сумарно 36-ти учасників сезону ЛЧ-2024/2025. У Мілана лише 3 очки та 25-та позиція із сумарно 36-ти учасників сезону ЛЧ-2024/2025.

За результатами минулого туру “Реал” здобув неймовірну перемогу над дортмундською Боруссією із рахунком 5:2, спочатку поступаючись німецькій команді у 2 м’ячі.

Мілан вдома здобув дебютну перемогу у розіграші над бельгійським Брюгге 3:1.