За інформацією ЗМІ, керівництво мадридського “Реала” незадоволене грою українського голкіпера Андрія Луніна у цьому сезоні, який демонструє значно нижчу ефективність, ніж у попередньому сезоні.
Головні тези:
- Керівництво Реала незадоволене грою Луніна у цьому сезоні через низьку ефективність українського голкіпера.
- Гра Луніна була ефективна лише на 54% у цьому сезоні у порівнянні з 74% у минулому, викликаючи розчарування у керівництві клубу.
- Лунін отримає шанс покращити свій виступ у матчі проти Мілану у Лізі чемпіонів, замінюючи травмованого Куртуа.
- Мадридський Реал та італійський Мілан показали різний успіх у попередніх матчах, що робить зустріч цікавою для уболівальників.
- Перемога Реала над Боруссією та дебютний успіх Мілану створюють напружену атмосферу перед наближеним поєдинком.
Що не так із грою Луніна у цьому сезоні
Зазначається, що з огляду на клубну статистику, від початку сезону український голкіпер тричі виходив захищати ворота “Реала”, оскілький основий кіпер команди Тібо Куртуа знову зазнав травми.
З цих трьох матчів “Реал” завершив один перемогою і у двох зазнав поразки. У ворота Луніна при цьому залетіло п’ять голів.
Загалом від початку цього сезону по воротах Луніна було завдано 11 ударів, з яких український голкіпер відбив тільки 6.
З огляду на це ефективність гри Луніна у цьому сезоні складає лише 54% проти 74% — у минулому.
Це викликає розчарування в керівництві “Реала”.
Що відомо про ще один шанс Луніна переконати “Реал” у ефективності власної гри
Вже сьогодні, у вівторок, 5 листопада, Лунін вийде замість Куртуа у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти італійського “Мілану”.
Лунін потрапив у заявку на матч, оскільки Куртуа не встиг відновитись після травми.
Матч 4-го туру Ліги чемпіонів розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Мадридський клуб після 3-х турів посідає 12-те місце, набравши 6 балів. Натомість у "россонері" лише 3 набрані очки та 25-та позиція із сумарно 36-ти учасників сезону ЛЧ-2024/2025. У Мілана лише 3 очки та 25-та позиція із сумарно 36-ти учасників сезону ЛЧ-2024/2025.
За результатами минулого туру “Реал” здобув неймовірну перемогу над дортмундською Боруссією із рахунком 5:2, спочатку поступаючись німецькій команді у 2 м’ячі.
Мілан вдома здобув дебютну перемогу у розіграші над бельгійським Брюгге 3:1.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-