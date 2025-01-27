Капитан Ромы похвалил Довбика за победный пенальти — что известно
Категория
Спорт
Дата публикации

Капитан Ромы похвалил Довбика за победный пенальти — что известно

Артем Довбик
Читати українською
Источник:  online.ua

В воскресенье, 26 января, итальянская Рома одержала волевую победу над Удинезе, а автором победного гола стал украинский нападающий Артем Довбик, мастерски забивший пенальти.

Главные тезисы

  • Капитан Ромы выразил благодарность украинскому нападающему Артему Довбику за решающий гол в матче против Удинезе, подчеркнув его важность для команды.
  • Довбик прервал безголевую серию и продемонстрировал уверенную игру, получив комплименты от тренерского штаба и признание болельщиков.
  • Успехи Довбика в составе Ромы также оценены за его выступление в Кубке Италии, где он отличился двумя голами и показал высокий процент точности передач.

Что сказал капитан Ромы о победном голе Довбика в матче против Удинезе

Капитан "волков", также ставший автором первого гола Ромы в ворота Удинезе, реализовав пенальти, отметил , что позволил украинскому бомбардиру Артему Довбику пробивать второй пенальти.

Я должен был выполнять пенальти, но мне хотелось оставить второй 11-метровый удар Артема, потому что он взял мяч. Я видел, что он очень заряжен, хотел его пробить и забить. Он упорно работал для команды, и это очень важно, фундаментально для нас, поэтому я думаю, что это маленький жест, чтобы дать ему почувствовать, что мы довольны всей работой, которую он делает для нас, поблагодарить его, позволив ему убить. Кроме того, я был уверен, что он убьет, я увидел это на его лице, — объяснил Пеллегрини.

Довбик сыграл 28 матчей за Рому, забив 12 голов и отдав 3 голевых передачи.

Следующую игру "волки" проведут дома 30 января в Лиге Европы против Айнтрахта.

Что известно о других успехах Довбика в составе Ромы

Нападающий сборной Украины и итальянской Ромы Артем Довбик отметился двумя голами в 1/8 финала Кубка Италии против Сампдории, получив одобрительный отклик от главного тренера Клаудио Раньери.

Украинец впервые за 3 последних игры попал в стартовый состав Ромы и прервал безголевую серию, длившуюся 7 игр подряд.

Также на его счету 4 удара (3 в плоскость), 100% точных передач (6/6), 1 неудачная попытка дриблинга, 1 попадание в офсайд, 2 проигранные дуэли и 3 потери мяча.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Довбика номинировали на звание лучшего футболиста 2024 года
Артем Довбик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Лунин и Довбик претендуют на звание лучшего игрока по версии FIFA в 2024 году
Андрей Лунин
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Тренер Ромы раскритиковал Довбика на фоне очередного поражения
Артем Довбик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?