Я должен был выполнять пенальти, но мне хотелось оставить второй 11-метровый удар Артема, потому что он взял мяч. Я видел, что он очень заряжен, хотел его пробить и забить. Он упорно работал для команды, и это очень важно, фундаментально для нас, поэтому я думаю, что это маленький жест, чтобы дать ему почувствовать, что мы довольны всей работой, которую он делает для нас, поблагодарить его, позволив ему убить. Кроме того, я был уверен, что он убьет, я увидел это на его лице, — объяснил Пеллегрини.