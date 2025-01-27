В воскресенье, 26 января, итальянская Рома одержала волевую победу над Удинезе, а автором победного гола стал украинский нападающий Артем Довбик, мастерски забивший пенальти.
Главные тезисы
- Капитан Ромы выразил благодарность украинскому нападающему Артему Довбику за решающий гол в матче против Удинезе, подчеркнув его важность для команды.
- Довбик прервал безголевую серию и продемонстрировал уверенную игру, получив комплименты от тренерского штаба и признание болельщиков.
- Успехи Довбика в составе Ромы также оценены за его выступление в Кубке Италии, где он отличился двумя голами и показал высокий процент точности передач.
Что сказал капитан Ромы о победном голе Довбика в матче против Удинезе
Капитан "волков", также ставший автором первого гола Ромы в ворота Удинезе, реализовав пенальти, отметил , что позволил украинскому бомбардиру Артему Довбику пробивать второй пенальти.
Довбик сыграл 28 матчей за Рому, забив 12 голов и отдав 3 голевых передачи.
Следующую игру "волки" проведут дома 30 января в Лиге Европы против Айнтрахта.
Что известно о других успехах Довбика в составе Ромы
Нападающий сборной Украины и итальянской Ромы Артем Довбик отметился двумя голами в 1/8 финала Кубка Италии против Сампдории, получив одобрительный отклик от главного тренера Клаудио Раньери.
Украинец впервые за 3 последних игры попал в стартовый состав Ромы и прервал безголевую серию, длившуюся 7 игр подряд.
Также на его счету 4 удара (3 в плоскость), 100% точных передач (6/6), 1 неудачная попытка дриблинга, 1 попадание в офсайд, 2 проигранные дуэли и 3 потери мяча.
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