Тренер Ромы раскритиковал Довбика на фоне очередного поражения
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Тренер Ромы раскритиковал Довбика на фоне очередного поражения

Артем Довбик
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Источник:  online.ua

Тренер итальянской Ромы Клаудио Раньери недоволен физической формой украинского форварда Артема Довбика и ограничил его игровую практику.

Главные тезисы

  • Тренер Ромы раскритиковал Артема Довбика из-за недостаточной физической формы и результативности в последних играх.
  • Раньери подчеркнул важность улучшения тренировочного процесса и физической подготовки украинского форварда для успешного выступления на поле.
  • Артему Довбику предстоит доказать свой потенциал в следующем матче против Сампдории в Кубке Италии после безголевой серии в 7 играх.
  • Тренер намекнул на необходимости лучшей игры Довбика в атаке, основываясь на его физической форме и способностях на поле.
  • В нынешнем сезоне Довбик провел 20 матчей за Рому, забил 6 мячей и отдал 1 ассистент, однако его безголовая серия вызвала настороженность среди тренерского штаба и болельщиков.

Что говорит тренер Ромы об игре Довбика в последних матчах

Отмечается , что в воскресенье, 15 декабря, Рома программала со счетом 0:2 Комо в гостевом поединке.

Это уже третий матч подряд, в котором Довбика выпускают на поле только на заменах.

Тренер Ромы критикует Довбика из-за недостаточной физической формы.
Артем Довбык

Довбик физически не готов на 100%. Я выпустил его, потому что в первом тайме мы сделали 4-5 передач в штрафную, которые нужно было запирать, но нам это не удалось. Эль-Шаарави получил два удара по ноге и хромал. Я решил выпустить Довбика в надежде, что он сможет закрыть игру на подачах, но этого не произошло. Первое, что он должен улучшить — это физическая форма. Такой игрок, как он, если не в хорошей физической кондиции, не может помочь команде другим способом. А мы, в свою очередь, должны научиться его использовать. Я говорил об этом с самого начала: его надо снабжать мячом или передачей в глубину, когда он в форме и может рывком опередить соперника, или на подачах. Но когда во втором тайме он вышел на поле, мы почти не делали кроссов, — заявил Раньери.

Что известно о результативности выступлений Довбика за Рому

В нынешнем сезоне Артем Довбик сыграл 20 поединков за Рому, в которых забил 6 мячей и отдал 1 ассистент. Его безголевая серия за итальянский клуб длится уже 7 матчей.

Следующую игру Рома проведет 18 декабря в Кубке Италии. В 1/8 финала римляне будут противостоять Сампдории.

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