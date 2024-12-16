Тренер итальянской Ромы Клаудио Раньери недоволен физической формой украинского форварда Артема Довбика и ограничил его игровую практику.
Главные тезисы
- Тренер Ромы раскритиковал Артема Довбика из-за недостаточной физической формы и результативности в последних играх.
- Раньери подчеркнул важность улучшения тренировочного процесса и физической подготовки украинского форварда для успешного выступления на поле.
- Артему Довбику предстоит доказать свой потенциал в следующем матче против Сампдории в Кубке Италии после безголевой серии в 7 играх.
- Тренер намекнул на необходимости лучшей игры Довбика в атаке, основываясь на его физической форме и способностях на поле.
- В нынешнем сезоне Довбик провел 20 матчей за Рому, забил 6 мячей и отдал 1 ассистент, однако его безголовая серия вызвала настороженность среди тренерского штаба и болельщиков.
Что говорит тренер Ромы об игре Довбика в последних матчах
Отмечается , что в воскресенье, 15 декабря, Рома программала со счетом 0:2 Комо в гостевом поединке.
Это уже третий матч подряд, в котором Довбика выпускают на поле только на заменах.
Что известно о результативности выступлений Довбика за Рому
В нынешнем сезоне Артем Довбик сыграл 20 поединков за Рому, в которых забил 6 мячей и отдал 1 ассистент. Его безголевая серия за итальянский клуб длится уже 7 матчей.
Следующую игру Рома проведет 18 декабря в Кубке Италии. В 1/8 финала римляне будут противостоять Сампдории.
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