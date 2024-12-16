Тренер італійської Роми Клаудіо Раньєрі незадоволений фізичною формою українського форварда Артема Довбика і обмежив його ігрову практику.
Головні тези:
- Тренер Роми незадоволений фізичною формою Артема Довбика і обмежив його ігрову практику.
- У нинішньому сезоні Довбик забив 6 м'ячів та віддав 1 асист за Рому, але його безгольова серія триває вже 7 матчів.
- Раньєрі закликав форварда покращити фізичну форму, щоб допомагати команді ефективніше.
- В наступному поєдинку Рома зіграє у Кубку Італії проти Сампдорії, де форвард має можливість показати свій потенціал.
Що каже тренер Роми про гру Довбика в останніх матчах
Зазначається, що у неділю, 15 грудня Рома програмала з рахунком 0:2 Комо у гостьовому поєдинку.
Це вже третій поспіль матч, у якому Довбика випускають на поле лише на замінах.
Що відомо про результативність виступів Довбика за Рому
В нинішньому сезоні Артем Довбик зіграв 20 поєдинків за Рому, у яких забив 6 м'ячів і віддав 1 асист. Його безгольова серія за італійський клуб триває вже 7 матчів
Наступну гру Рома проведе 18 грудня у Кубку Італії. В 1/8 фіналу римляни протистоятимуть Сампдорії.
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