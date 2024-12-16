Тренер Роми розкритикував Довбика на тлі чергової поразки
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Спорт
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Тренер Роми розкритикував Довбика на тлі чергової поразки

Артем Довбик
Джерело:  online.ua

Тренер італійської Роми Клаудіо Раньєрі незадоволений фізичною формою українського форварда Артема Довбика і обмежив його ігрову практику. 

Головні тези:

  • Тренер Роми незадоволений фізичною формою Артема Довбика і обмежив його ігрову практику.
  • У нинішньому сезоні Довбик забив 6 м'ячів та віддав 1 асист за Рому, але його безгольова серія триває вже 7 матчів.
  • Раньєрі закликав форварда покращити фізичну форму, щоб допомагати команді ефективніше.
  • В наступному поєдинку Рома зіграє у Кубку Італії проти Сампдорії, де форвард має можливість показати свій потенціал.

Що каже тренер Роми про гру Довбика в останніх матчах

Зазначається, що у неділю, 15 грудня Рома програмала з рахунком 0:2 Комо у гостьовому поєдинку.

Це вже третій поспіль матч, у якому Довбика випускають на поле лише на замінах.

Тренер Роми критикує Довбика через недостатню фізичну форму
Артем Довбик

Довбик фізично не готовий на 100%. Я випустив його, бо в першому таймі ми зробили 4-5 передач у штрафний майданчик, які потрібно було замикати, але нам це не вдалося. Ель-Шаараві отримав два удари по нозі й кульгав. Я вирішив випустити Довбика, сподіваючись, що він зможе закрити гру на подачах, але цього не сталося. Перше, що він має покращити — це фізична форма. Такий гравець, як він, якщо не перебуває у хорошій фізичній кондиції, не може допомогти команді іншим способом. А ми, своєю чергою, маємо навчитися його використовувати. Я казав про це з самого початку: його треба забезпечувати м’ячем або передачею в глибину, коли він у формі й може ривком випередити суперника, або ж на подачах. Але коли у другому таймі він вийшов на поле, ми майже не робили кросів, — заявив Раньєрі.

Що відомо про результативність виступів Довбика за Рому

В нинішньому сезоні Артем Довбик зіграв 20 поєдинків за Рому, у яких забив 6 м'ячів і віддав 1 асист. Його безгольова серія за італійський клуб триває вже 7 матчів

Наступну гру Рома проведе 18 грудня у Кубку Італії. В 1/8 фіналу римляни протистоятимуть Сампдорії.

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