У неділю, 26 січня, італійська Рома здобула вольову перемогу над Удінезе, а автором переможного голу став український нападник Артем Довбик, який майстерно забив пенальті.
Головні тези:
- Капітан Роми висловив вдячність Артему Довбику за переможний пенальті та виділив його вклад у команду.
- Довбик відзначився голами у різних матчах, демонструючи свою важливість для Роми.
- Український нападник перервав безгольову серію й отримав компліменти від головного тренера клубу.
- Довбик показав впевнену гру у матчі проти Удінезе та заслужено став героєм для вболівальників.
Що сказав капітан Роми про переможний гол Довбика у матчі проти Удінезе
Капітан “вовків”, який також став автором першого голу Роми у ворота Удінезе, реалізувавши пенальті, зазначив, що дозволив українському бомбардиру Артему Довбику пробивати другий пенальті.
Довбик зіграв 28 матчів за Рому, забивши 12 голів і віддавши 3 гольові передачі.
Наступну гру "вовки" проведуть вдома 30 січня в Лізі Європи проти Айнтрахта.
Що відомо про інші успіхи Довбика у складі Роми
Нападник збірної України та італійської Роми Артем Довбик відзначився двома голами у 1/8 фіналу Кубку Італії проти Сампдорії, отримавши схвальний відгук від головного тренера Клаудіо Раньєрі.
Українець вперше за 3 останні гри потрапив до стартового складу Роми і перервав безгольову серію, яка тривала 7 ігор поспіль.
Також на його рахунку 4 удари (3 в площину), 100% точних передач (6/6), 1 невдала спроба дриблінгу, 1 потрапляння в офсайд, 2 програні дуелі та 3 втрати мʼяча.
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