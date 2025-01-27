Капітан Роми похвалив Довбика за переможний пенальті — що відомо
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Капітан Роми похвалив Довбика за переможний пенальті — що відомо

Артем Довбик
Джерело:  online.ua

У неділю, 26 січня, італійська Рома здобула вольову перемогу над Удінезе, а автором переможного голу став український нападник Артем Довбик, який майстерно забив пенальті. 

Головні тези:

  • Капітан Роми висловив вдячність Артему Довбику за переможний пенальті та виділив його вклад у команду.
  • Довбик відзначився голами у різних матчах, демонструючи свою важливість для Роми.
  • Український нападник перервав безгольову серію й отримав компліменти від головного тренера клубу.
  • Довбик показав впевнену гру у матчі проти Удінезе та заслужено став героєм для вболівальників.

Що сказав капітан Роми про переможний гол Довбика у матчі проти Удінезе

Капітан “вовків”, який також став автором першого голу Роми у ворота Удінезе, реалізувавши пенальті, зазначив, що дозволив українському бомбардиру Артему Довбику пробивати другий пенальті.

Я повинен був виконувати пенальті, але мені хотілося залишити другий 11-метровий удар Артему, тому що він взяв м’яч. Я бачив, що він дуже заряджений, хотів його пробити та забити. Він наполегливо працював для команди, і це дуже важливо, фундаментально для нас, тому я думаю, що це маленький жест, щоб дати йому відчути, що ми задоволені всією роботою, яку він робить для нас, подякувати йому, дозволивши йому забити. Крім того, я був впевнений, що він заб’є, я побачив це на його обличчі, — пояснив Пеллегріні.

Довбик зіграв 28 матчів за Рому, забивши 12 голів і віддавши 3 гольові передачі.

Наступну гру "вовки" проведуть вдома 30 січня в Лізі Європи проти Айнтрахта.

Що відомо про інші успіхи Довбика у складі Роми

Нападник збірної України та італійської Роми Артем Довбик відзначився двома голами у 1/8 фіналу Кубку Італії проти Сампдорії, отримавши схвальний відгук від головного тренера Клаудіо Раньєрі. 

Українець вперше за 3 останні гри потрапив до стартового складу Роми і перервав безгольову серію, яка тривала 7 ігор поспіль.

Також на його рахунку 4 удари (3 в площину), 100% точних передач (6/6), 1 невдала спроба дриблінгу, 1 потрапляння в офсайд, 2 програні дуелі та 3 втрати мʼяча.

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