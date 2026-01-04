Карьера Довбика в "Роме" в скором времени может завершиться — инсайдеры

Как сообщают анонимные источники издания La Repubblica Napol, уже в скором времени украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик может сменить команду.

Что известно о планах Артема Довбика

Согласно данным инсайдеров, звездный украинский футболист объявил своим агентам, что готов попрощаться с "Ромой".

Более того, стало известно, что Довбик, мол, уже готовится начать новый этап своей карьеры в другом клубе.

Анонимные источники рассказывают, что украинца предложили клубу "Наполи", которые ранее уже проявлял к нему интерес.

Несмотря на это, что важно понимать, “Рома” не спешит прощаться с Довбиком.

Однако клуб все-таки рассматривает трансфер в случае выгодного предложения.

По словам журналистов, кроме "Наполи", интерес к украинцу проявляет "Комо", а также несколько клубов за пределами Италии, среди которых "Эвертон", "Сандерленд", турецкие "Фенербахче" и "Галатасарай".