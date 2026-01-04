Кар'єра Довбика у "Ромі" незабаром може завершитися — інсайдери
Кар'єра Довбика у "Ромі" незабаром може завершитися — інсайдери

Довбик
Джерело:  La Repubblica

Як повідомляють анонімні джерела видання La Repubblica Napol, уже незабаром український нападник "Роми" Артем Довбик може змінити команду. 

Головні тези:

  •  Наразі відомо, що українця запропонували клубу "Наполі".
  • Попри це, "Рома" поки не поспішає розлучатися з Довбиком.

Що відомо про плани Артема Довбика

Згідно з даними інсайдерів, зірковий український футболіст оголосив своїм агентам, що готовий попрощатися з "Ромою".

Ба більше, стало відомо, що Довбик, мовляв, уже готується розпочати новий етап своєї кар'єри в іншому клубі.

Анонімні джерела розповідають, що українця запропонували клубу "Наполі", який раніше вже виявляв до нього інтерес.

Попри це, що важливо розуміти, "Рома" не поспішає розлучатися з Довбиком.

Однак клуб все-таки розглядає трансфер у разі вигідної пропозиції.

За словами журналістів, окрім "Наполі", інтерес до українця проявляє "Комо", а також кілька клубів за межами Італії, серед яких "Евертон", "Сандерленд", турецькі "Фенербахче" і "Галатасарай".

Ситуація навколо Довбика залишається відкритою і може набути розвитку в найближчі тижні, — розповідають анонімні джерела.

