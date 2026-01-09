Довбик отримав серйозну футбольну травму — пропустить два місяці ігор

Український нападник "Роми" Артем Довбик пропустить близько двох місяців через ушкодження лівого стегна. Про це повідомив італійський журналіст Маттео Моретто.

Довбик лікуватиме серйозну травму

Ушкодження Довбик отримав під час матчу 19-го туру італійської Серії А проти "Лечче". Довбик вийшов на поле на 60-й хвилині з лави запасних, замінивши в складі команди ірландця Евана Фергюсона.

Вже на 71-й хвилині матчу українець відзначився голом, переправивши м'яч після удару півзахисника Нікколо Пізіллі в сітку воріт "Лечче".

Попри це Довбик не зміг дограти поєдинок до кінця — на 86-й хвилині зустрічі наставник "Роми" Гасперіні вимушено замінив українця через ушкодження.

Раніше видання Sky Sport повідомило, що Довбик пройшов інструментальне обстеження, яке повинно було з'ясувати ступінь травми та приблизні терміни відновлення нападника. У футболіста було діагностовано ушкодження лівого стегна першого ступеня. Поширити

За попередньою оцінкою Довбик мав пропустити два тижнІ. Але за інформацією італійського журналіста Маттео Моретто травма виявилася більш серйозною — Артем пропустить близько двох місяців.

Таким чином Довбик ризикує пропустити матчі відбору до чемпіонату світу-2026. Україна гратиме зі Швецією 26 та 31 березня. Також ймовірність того, що Артем в січні залишить "Рому" стає дуже низькою.

У сезоні 2025/26 Довбик провів у складі "Роми" 17 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.