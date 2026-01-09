Довбик отримав серйозну футбольну травму — пропустить два місяці ігор

Український нападник "Роми" Артем Довбик пропустить близько двох місяців через ушкодження лівого стегна. Про це повідомив італійський журналіст Маттео Моретто.
Головні тези:
- Артем Довбик пропустить близько двох місяців через ушкодження лівого стегна, отримане у матчі проти Лечче в Серії А.
- Прогнозовані терміни відновлення українського нападника складають близько двох місяців, що може позначитися на його участі у матчах відбору на ЧС-2026.
Довбик лікуватиме серйозну травму
Ушкодження Довбик отримав під час матчу 19-го туру італійської Серії А проти "Лечче". Довбик вийшов на поле на 60-й хвилині з лави запасних, замінивши в складі команди ірландця Евана Фергюсона.
Вже на 71-й хвилині матчу українець відзначився голом, переправивши м'яч після удару півзахисника Нікколо Пізіллі в сітку воріт "Лечче".
Попри це Довбик не зміг дограти поєдинок до кінця — на 86-й хвилині зустрічі наставник "Роми" Гасперіні вимушено замінив українця через ушкодження.
За попередньою оцінкою Довбик мав пропустити два тижнІ. Але за інформацією італійського журналіста Маттео Моретто травма виявилася більш серйозною — Артем пропустить близько двох місяців.
Таким чином Довбик ризикує пропустити матчі відбору до чемпіонату світу-2026. Україна гратиме зі Швецією 26 та 31 березня. Також ймовірність того, що Артем в січні залишить "Рому" стає дуже низькою.
У сезоні 2025/26 Довбик провів у складі "Роми" 17 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.
"Рома" після 19 зіграних матчів посідає проміжне п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи в своєму активі 36 очок. Наступний матч "Рома" проведе в чемпіонаті Італії проти "Сассуоло" в суботу, 10 січня, о 19:00 за київським часом
