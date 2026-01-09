Довбик отримав серйозну футбольну травму — пропустить два місяці ігор
Категорія
Спорт
Дата публікації

Довбик отримав серйозну футбольну травму — пропустить два місяці ігор

Довбик
Джерело:  Суспільне. Спорт

Український нападник "Роми" Артем Довбик пропустить близько двох місяців через ушкодження лівого стегна. Про це повідомив італійський журналіст Маттео Моретто.

Головні тези:

  • Артем Довбик пропустить близько двох місяців через ушкодження лівого стегна, отримане у матчі проти Лечче в Серії А.
  • Прогнозовані терміни відновлення українського нападника складають близько двох місяців, що може позначитися на його участі у матчах відбору на ЧС-2026.

Довбик лікуватиме серйозну травму

Ушкодження Довбик отримав під час матчу 19-го туру італійської Серії А проти "Лечче". Довбик вийшов на поле на 60-й хвилині з лави запасних, замінивши в складі команди ірландця Евана Фергюсона.

Вже на 71-й хвилині матчу українець відзначився голом, переправивши м'яч після удару півзахисника Нікколо Пізіллі в сітку воріт "Лечче".

Попри це Довбик не зміг дограти поєдинок до кінця — на 86-й хвилині зустрічі наставник "Роми" Гасперіні вимушено замінив українця через ушкодження.

Раніше видання Sky Sport повідомило, що Довбик пройшов інструментальне обстеження, яке повинно було з'ясувати ступінь травми та приблизні терміни відновлення нападника. У футболіста було діагностовано ушкодження лівого стегна першого ступеня.

За попередньою оцінкою Довбик мав пропустити два тижнІ. Але за інформацією італійського журналіста Маттео Моретто травма виявилася більш серйозною — Артем пропустить близько двох місяців.

Таким чином Довбик ризикує пропустити матчі відбору до чемпіонату світу-2026. Україна гратиме зі Швецією 26 та 31 березня. Також ймовірність того, що Артем в січні залишить "Рому" стає дуже низькою.

У сезоні 2025/26 Довбик провів у складі "Роми" 17 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

"Рома" після 19 зіграних матчів посідає проміжне п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи в своєму активі 36 очок. Наступний матч "Рома" проведе в чемпіонаті Італії проти "Сассуоло" в суботу, 10 січня, о 19:00 за київським часом

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Довбик оформив дубль і вивів Рому у чвертьфінал Кубку Італії
Артем Довбик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Капітан Роми похвалив Довбика за переможний пенальті — що відомо
Артем Довбик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Кар'єра Довбика у "Ромі" незабаром може завершитися — інсайдери
Довбик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?