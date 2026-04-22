Ребров покидает пост тренера сборной Украины по футболу
Источник:  УАФ

22 апреля Украинская ассоциация футбола объявила, что Сергей Ребров официально завершил работу в должности тренера сборной Украины по футболу.

Главные тезисы

  • Президент УАФ Андрей Шевченко публично поблагодарил Реброва за работу.
  • Последний остается частью команды УАФ в качестве вице-президента и члена Исполнительного комитета.

В должности главы сборной он работал три года подряд — все началось во время отборочного цикла на чемпионат Европы.

Несмотря на столь непростой период, Ребров смог пройти исторически сложные для команды матчи плей-офф и вывести Украину на Евро.

Он делал все возможное для выхода на чемпионат мира, однако прорваться туда не удалось.

На фоне последних событий Украинская ассоциация футбола выражает благодарность Сергею Станиславовичу за его работу, вклад в развитие молодых футболистов.

С официальным заявлением по этому поводу выступил также президент УАФ Андрей Шевченко:

Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом для будущей сборной.

Что важно понимать, Ребров останется важной частью команды УАФ в качестве вице-президента и члена Исполнительного комитета.

Я благодарю всю команду и болельщиков за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы сборную поддерживали всегда, — поделился эмоциями сам Ребров.

