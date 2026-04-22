Ребров залишає посаду тренера збірної України з футболу
Джерело:  УАФ

22 квітня Українська асоціація футболу оголосила, що Сергій Ребров офіційно завершив роботу на посаді тренера збірної України з футболу. 

Головні тези:

  • Президент УАФ Андрій Шевченко публічно подякував Реброву за роботу.
  • Останній залишається частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

На посаді глави збірної він працював три роки поспіль — все почалося під час відбіркового циклу на чемпіонат Європи.

Попри такий непростий період, Ребров зміг пройти історично складні для команди матчі плей-оф та вивести Україну на Євро.

Він робив все можливе заради виходу на чемпіонат світу, однак прорватися туде не вдолося.

 На тлі останніх подій Українська асоціація футболу висловлює вдячність Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів.

З офіційною заявою з цього приводу виступив також президент УАФ Андрій Шевченко:

Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної.

Що важливо розуміти, Ребров залишиться важливою частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди, — поділився емоціями сам Ребров.

