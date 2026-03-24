Зідан неочікувано повертається у великий футбол

Згідно з даними видання Le Parisien, колишній наставник мадридського “Реала" Зінедін Зідан вже незабаром знову повернеться до тренерської діяльності. Журналісти стверджують, що він буде тренером французької збірної.
Головні тези:
- Зідан жив без футболу останні 5 років свого життя.
- Наразі він налаштований досягти нових перемог зі своїми майбутніми підопічними.
Зідан уже має конкретні плани на маєбутнє
Як вдалося дізнатися ЗМІ, 53-річна зірка футболу зміг досягти усної домовленості про призначення головним тренером збірної Франції.
Її він очолить вже після завершення чемпіонату світу-2026.
Журналісти звертають увагу на те, що саме Зідан є одним з найкращих гравців в історії збірної Франції.
Ні для кого не секрет, що він ставав чемпіоном світу у 1998 році, а через два роки виграв континентальну першість.
Ба більше, Зідана тричі визнавали найкращим футболістом світу за версією ФІФА (1998, 2000, 2003), один з найкращих футболістів світу кінця XX — початку XXI століть.
Як уже згадувалося раніше, він залишив посаду головного тренера “Реала” ще 5 років тому й відтоді не працює.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-