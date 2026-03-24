Зідан неочікувано повертається у великий футбол
Зідан неочікувано повертається у великий футбол

Зідан уже має конкретні плани на маєбутнє
Джерело:  Le Parisien

Згідно з даними видання Le Parisien, колишній наставник мадридського “Реала" Зінедін Зідан вже незабаром знову повернеться до тренерської діяльності. Журналісти стверджують, що він буде тренером французької збірної.

Головні тези:

  • Зідан жив без футболу останні 5 років свого життя.
  • Наразі він налаштований досягти нових перемог зі своїми майбутніми підопічними.

Зідан уже має конкретні плани на маєбутнє

Як вдалося дізнатися ЗМІ, 53-річна зірка футболу зміг досягти усної домовленості про призначення головним тренером збірної Франції.

Її він очолить вже після завершення чемпіонату світу-2026.

Журналісти звертають увагу на те, що саме Зідан є одним з найкращих гравців в історії збірної Франції.

Ні для кого не секрет, що він ставав чемпіоном світу у 1998 році, а через два роки виграв континентальну першість.

Ба більше, Зідана тричі визнавали найкращим футболістом світу за версією ФІФА (1998, 2000, 2003), один з найкращих футболістів світу кінця XX — початку XXI століть.

Як уже згадувалося раніше, він залишив посаду головного тренера “Реала” ще 5 років тому й відтоді не працює.

Нинішній наставник — Дідьє Дешам працює у збірній Франції з липня 2012 року. Під його керівництвом команда провела 175 матчів, ставши по одному разу чемпіоном світу та переможцем Ліги націй.

Більше по темі

Мудрик може повернутися у великий футбол — відома дата
Мудрик може повернутися у “Челсі”
Довбик отримав серйозну футбольну травму — пропустить два місяці ігор
Довбик
Мессі забив рекордний 900-й гол у футбольній кар'єрі
Мессі

