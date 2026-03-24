Зідан неочікувано повертається у великий футбол

Згідно з даними видання Le Parisien, колишній наставник мадридського “Реала" Зінедін Зідан вже незабаром знову повернеться до тренерської діяльності. Журналісти стверджують, що він буде тренером французької збірної.

Зідан уже має конкретні плани на маєбутнє

Як вдалося дізнатися ЗМІ, 53-річна зірка футболу зміг досягти усної домовленості про призначення головним тренером збірної Франції.

Її він очолить вже після завершення чемпіонату світу-2026.

Журналісти звертають увагу на те, що саме Зідан є одним з найкращих гравців в історії збірної Франції.

Ні для кого не секрет, що він ставав чемпіоном світу у 1998 році, а через два роки виграв континентальну першість.

Ба більше, Зідана тричі визнавали найкращим футболістом світу за версією ФІФА (1998, 2000, 2003), один з найкращих футболістів світу кінця XX — початку XXI століть.

Як уже згадувалося раніше, він залишив посаду головного тренера “Реала” ще 5 років тому й відтоді не працює.