Зидан неожиданно возвращается в большой футбол

Согласно данным издания Le Parisien, бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан уже вскоре снова вернется к тренерской деятельности. Журналисты утверждают, что он станет тренером французской сборной.

Зидан уже имеет конкретные планы на будущее

Как удалось узнать СМИ, 53-летняя звезда футбола смогла достичь устной договоренности о назначении главным тренером сборной Франции.

Ее он возглавит уже после завершения чемпионата мира-2026.

Журналисты обращают внимание на то, что именно Зидан является одним из лучших игроков в истории сборной Франции.

Ни для кого не секрет, что он становился чемпионом мира в 1998 году, а два года спустя выиграл континентальное первенство.

Более того, Зидана трижды признавали лучшим футболистом мира по версии ФИФА (1998, 2000, 2003), один из лучших футболистов мира конца XX — начала XXI веков.

Как уже упоминалось ранее, он покинул пост главного тренера "Реала" еще 5 лет назад и с тех пор не работает.