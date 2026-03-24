Зидан неожиданно возвращается в большой футбол

Согласно данным издания Le Parisien, бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан уже вскоре снова вернется к тренерской деятельности. Журналисты утверждают, что он станет тренером французской сборной.
Главные тезисы
- Зидан жил без футбола последние 5 лет своей жизни.
- Сейчас он настроен достигать новых побед со своими будущими подопечными.
Зидан уже имеет конкретные планы на будущее
Как удалось узнать СМИ, 53-летняя звезда футбола смогла достичь устной договоренности о назначении главным тренером сборной Франции.
Ее он возглавит уже после завершения чемпионата мира-2026.
Журналисты обращают внимание на то, что именно Зидан является одним из лучших игроков в истории сборной Франции.
Ни для кого не секрет, что он становился чемпионом мира в 1998 году, а два года спустя выиграл континентальное первенство.
Более того, Зидана трижды признавали лучшим футболистом мира по версии ФИФА (1998, 2000, 2003), один из лучших футболистов мира конца XX — начала XXI веков.
Как уже упоминалось ранее, он покинул пост главного тренера "Реала" еще 5 лет назад и с тех пор не работает.
