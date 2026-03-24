Зидан неожиданно возвращается в большой футбол
Категория
Спорт
Дата публикации

Зидан неожиданно возвращается в большой футбол

Зидан уже имеет конкретные планы на будущее
Читати українською
Источник:  Le Parisien

Согласно данным издания Le Parisien, бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан уже вскоре снова вернется к тренерской деятельности. Журналисты утверждают, что он станет тренером французской сборной.

Главные тезисы

  • Зидан жил без футбола последние 5 лет своей жизни.
  • Сейчас он настроен достигать новых побед со своими будущими подопечными.

Зидан уже имеет конкретные планы на будущее

Как удалось узнать СМИ, 53-летняя звезда футбола смогла достичь устной договоренности о назначении главным тренером сборной Франции.

Ее он возглавит уже после завершения чемпионата мира-2026.

Журналисты обращают внимание на то, что именно Зидан является одним из лучших игроков в истории сборной Франции.

Ни для кого не секрет, что он становился чемпионом мира в 1998 году, а два года спустя выиграл континентальное первенство.

Более того, Зидана трижды признавали лучшим футболистом мира по версии ФИФА (1998, 2000, 2003), один из лучших футболистов мира конца XX — начала XXI веков.

Как уже упоминалось ранее, он покинул пост главного тренера "Реала" еще 5 лет назад и с тех пор не работает.

Нынешний наставник — Дидье Дешам — работает в сборной Франции с июля 2012 года. Под его руководством команда провела 175 матчей, став по одному разу чемпионом мира и победителем Лиги наций.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?