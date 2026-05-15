Украинский футболист Малиновский официально покидает ФК "Дженоа"

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский официально покинет команду по итогам сезона 2025/26.
Главные тезисы
- Руслан Малиновский покидает ФК Дженоа после завершения сезона 2025/26, где забил шесть голов и сделал три ассиста.
- Футбольный клуб Дженоа выразил благодарность украинскому полузащитнику за его вклад и объявил, что он всегда будет домом футболиста.
Малиновский покидает "Дженоа"
Об этом сообщил футбольный клуб в соцсети Х.
В заявлении клуб разместил слова благодарности и отметил, что Генуя останется домом футболиста:
Grazie Ruslan per questa bellissima avventura vissuta con il rosso e il blu cuciti sulla pelle. Nella buona e nella cattiva sorte, la tua grinta e amore per la maglia resteranno indelebili. Tutto il Genoa ti manda un caloroso saluto, pronto a farti ricevere una standing ovation… pic.twitter.com/uSckeMDBjZ— Genoa CFC (@GenoaCFC) May 15, 2026
Примечательно, что в сезоне 2025/26 Малиновский провел 34 матча за "Дженоа" во всех турнирах.
Украинский полузащитник является одним из двух лучших бомбардиров "грифонов" в Серии А: забил шесть голов, также в его активе три ассиста.
Примечательно, что 32-летний Малиновский провел за "Дженоа" 74 матча, забил 10 голов, отдал 8 ассистов.
В случае, если Малиновский присоединится к "Трабзонспору", он станет третьим украинцем в команде.
