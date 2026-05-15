Украинский футболист Малиновский официально покидает ФК "Дженоа"

Спасибо тебе, Руслан, за это замечательное приключение, которое мы пережили вместе, с красным и синим цветами, которые навсегда запечатлелись на нашей коже. В добрые и плохие времена твое мужество и любовь к футболке останутся неизгладимыми. Вся Генуя посылает тебе теплые поздравления и готова устроить тебе овацию стоя в том месте, которое в течение этих лет было и будет оставаться твоим домом. С самого начала и навсегда.