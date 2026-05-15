Украинский футболист Малиновский официально покидает ФК "Дженоа"

Источник:  УНИАН

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский официально покинет команду по итогам сезона 2025/26.

Главные тезисы

  • Руслан Малиновский покидает ФК Дженоа после завершения сезона 2025/26, где забил шесть голов и сделал три ассиста.
  • Футбольный клуб Дженоа выразил благодарность украинскому полузащитнику за его вклад и объявил, что он всегда будет домом футболиста.

Малиновский покидает "Дженоа"

Об этом сообщил футбольный клуб в соцсети Х.

В заявлении клуб разместил слова благодарности и отметил, что Генуя останется домом футболиста:

Спасибо тебе, Руслан, за это замечательное приключение, которое мы пережили вместе, с красным и синим цветами, которые навсегда запечатлелись на нашей коже. В добрые и плохие времена твое мужество и любовь к футболке останутся неизгладимыми. Вся Генуя посылает тебе теплые поздравления и готова устроить тебе овацию стоя в том месте, которое в течение этих лет было и будет оставаться твоим домом. С самого начала и навсегда.

Примечательно, что в сезоне 2025/26 Малиновский провел 34 матча за "Дженоа" во всех турнирах.

Украинский полузащитник является одним из двух лучших бомбардиров "грифонов" в Серии А: забил шесть голов, также в его активе три ассиста.

Примечательно, что 32-летний Малиновский провел за "Дженоа" 74 матча, забил 10 голов, отдал 8 ассистов.

По данным, следующим клубом Малиновского может стать турецкий "Трабзонспор". По информации издания Gunebakis, украинец согласовал условия контракта на два года с опцией продления еще на год.

В случае, если Малиновский присоединится к "Трабзонспору", он станет третьим украинцем в команде.

