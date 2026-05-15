Український футболіст Маліновський офіційно залишає ФК "Дженоа"
Джерело:  УНІАН

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський офіційно залишить команду за підсумками сезону 2025/26.

Головні тези:

  • Руслан Маліновський оголосив про свій відхід з ФК "ДженоаЦ після завершення сезону 2025/26.
  • Українець є одним із найкращих бомбардирів “грифонів” в Серії А, забивши шість голів за останній сезон.

Маліновський залишає “Дженоа”

Про це повідомив футбольний клуб в соцмережі Х.

В заяві клуб розмістив слова вдячності й зазначив, що Генуя залишиться домом футболіста:

Дякуємо тобі, Руслане, за цю чудову пригоду, яку ми пережили разом, з червоним і синім кольорами, що назавжди закарбувалися на нашій шкірі. У добрі й лихі часи твоя мужність і любов до футболки залишаться незгладимими. Вся Генуя надсилає тобі теплі вітання і готова влаштувати тобі овацію стоячи в тому місці, яке протягом цих років було і залишатиметься твоїм домом. Від самого початку і назавжди.

Примітно, що в сезоні 2025/26 Маліновський провів 34 матчі за "Дженоа" в усіх турнірах.

Український півзахисник є одним з двох найкращих бомбардирів "грифонів" у Серії А: забив шість голів, також в його активі три асисти.

Примітно, що 32-річний Маліновський провів за "Дженоа" 74 матч, забив 10 голів, віддав 8 асистів.

За даними, наступним клубом Маліновського може стати турецький "Трабзонспор". За інформацією видання Gunebakis українець погодив умови контракту на два роки з опцією продовження ще на рік.

У випадку, якщо Маліновський таки доєднається до "Трабзонспору", він стане третім українцем в команді.

