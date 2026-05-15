Український футболіст Маліновський офіційно залишає ФК "Дженоа"

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський офіційно залишить команду за підсумками сезону 2025/26.
Головні тези:
- Руслан Маліновський оголосив про свій відхід з ФК "ДженоаЦ після завершення сезону 2025/26.
- Українець є одним із найкращих бомбардирів “грифонів” в Серії А, забивши шість голів за останній сезон.
Маліновський залишає “Дженоа”
Про це повідомив футбольний клуб в соцмережі Х.
В заяві клуб розмістив слова вдячності й зазначив, що Генуя залишиться домом футболіста:
Grazie Ruslan per questa bellissima avventura vissuta con il rosso e il blu cuciti sulla pelle. Nella buona e nella cattiva sorte, la tua grinta e amore per la maglia resteranno indelebili. Tutto il Genoa ti manda un caloroso saluto, pronto a farti ricevere una standing ovation… pic.twitter.com/uSckeMDBjZ— Genoa CFC (@GenoaCFC) May 15, 2026
Примітно, що в сезоні 2025/26 Маліновський провів 34 матчі за "Дженоа" в усіх турнірах.
Український півзахисник є одним з двох найкращих бомбардирів "грифонів" у Серії А: забив шість голів, також в його активі три асисти.
Примітно, що 32-річний Маліновський провів за "Дженоа" 74 матч, забив 10 голів, віддав 8 асистів.
У випадку, якщо Маліновський таки доєднається до "Трабзонспору", він стане третім українцем в команді.
