Український футболіст Маліновський офіційно залишає ФК "Дженоа"

Дякуємо тобі, Руслане, за цю чудову пригоду, яку ми пережили разом, з червоним і синім кольорами, що назавжди закарбувалися на нашій шкірі. У добрі й лихі часи твоя мужність і любов до футболки залишаться незгладимими. Вся Генуя надсилає тобі теплі вітання і готова влаштувати тобі овацію стоячи в тому місці, яке протягом цих років було і залишатиметься твоїм домом. Від самого початку і назавжди.