Футбольний експерт відреагував на фол Мессі в матчі Аргентина — Алжир

Колишній арбітр ФІФА Олег Орехов поділився своїми думками щодо неоднозначного епізоду матчу 1-го туру групового етапу чемпіонату світу 2026 Аргентина — Алжир (3:0).
Головні тези:
- Думки експертів розділилися: одна частина вважає дії Мессі серйозним порушенням, а інша стверджує, що приводу для вилучення гравця не було.
- Сам Мессі вже встиг повторити рекорд Клозе за забитими м’ячами на чемпіонатах світу.
Орехов прокоментував помилку Мессі
Як зазначив футбольний експерт, той самий момент, коли аргентинець грубо сфолив проти Манді, точно не тягне на вилучення.
Попри це, Орехов наголошує, що Мессі все ж міг отримати "гірчичник".
Що цікаво, експерт ESPN Недум Оноуха має кардинально інший погляд на цю неоднозначну ситуацію.
На його переконання, зіркового футболіста потрібно було вилучити за це порушення правил:
Що важливо розуміти, головний арбітр зустрічі Шимон Марциняк вирішив не карати аргентинця карткою за серйозне порушення.
Усе це призвело до того, що Мессі зміг оформити хет-трик, забезпечивши чинним чемпіонам світу гучну перемогу на початку турніру.
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