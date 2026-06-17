Футбольний експерт відреагував на фол Мессі в матчі Аргентина — Алжир

Орехов прокоментував помилку Мессі

Як зазначив футбольний експерт, той самий момент, коли аргентинець грубо сфолив проти Манді, точно не тягне на вилучення.

Попри це, Орехов наголошує, що Мессі все ж міг отримати "гірчичник".

На мою думку, цей фол не тягнув на червону картку. Там не було агресії, не було умисного порушення правил. Це фол з необережності. Жовту — так, можна було показати, але не червону. Це моя думка, — пояснив ексарбітр ФІФА. Поширити

Що цікаво, експерт ESPN Недум Оноуха має кардинально інший погляд на цю неоднозначну ситуацію.

На його переконання, зіркового футболіста потрібно було вилучити за це порушення правил:

Це червона, вважаю, момент змарнували. Повтор виглядав погано, а у трансляції сказали: "Класно бачити, як Мессі пресингує”. Поширити

Що важливо розуміти, головний арбітр зустрічі Шимон Марциняк вирішив не карати аргентинця карткою за серйозне порушення.