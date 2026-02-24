Cтаровинна чорна діру ігнорує закони Всесвіту

За словами астрономів, їм вдалося виявити стародавню чорну діру, яка кидає виклик одразу двом ключовим правилам Всесвіту, що раніше вважалися непорушними. Насамперед йдеться про те, що вона перевищує "межу швидкості" зростання чорних дір, а також генерує екстремальне рентгенівське та радіовипромінювання. Експерти вказують на те, що це саме ті дві характеристики які, як вважалося раніше, не можуть співіснувати.

Ще одна чорна діра шокувала наукову спільноту

За словами вчених, йдеться про об'єкт — квазар, який також доволі часто називають ID830.

Якщо описати простими словами, то це дуже яскрава та активна надмасивна чорна діра — вона випромінює величезні струмені зі своїх полюсів.

12 мільярдів років тому її вага сягала 440 мільйонів сонячних мас.

Науковців насамперед шокувала швидкість зростання ID830 — згідно з їхніми підрахунками об'єкт накопичує масу, яка приблизно в 13 разів перевищує межу Еддінгтона.

Не можна також ігнорувати той факт, що ID830 також одночасно демонструє радіо- і рентгенівське випромінювання.